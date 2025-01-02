Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення військовослужбовця 68 бригади ЗСУ Павла Вишебабу.

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Що відомо про руйнування стели

За його словами, військові побачили зруйновану стелу, коли їхали на завдання. Літеру "П" з напису назви "Покровськ" відкинуло до дороги. Після цього, як розповів Павло Вишебаба, він зупинився та поклав літеру в багажник.

Військовослужбовець переконаний, що цей фрагмент повинен стати артефактом у "майбутньому музеї російсько-української війни".

Такі уламки історії, на мій погляд, належать українській нації, і їх не можна виставляти на аукціон. Завелика ціна платиться за те, щоб місто залишилось на мапі саме таким, як ці літери: жовто-блакитним,

– вважає він.

До слова, наразі міських боїв у Покровську немає. До межі міста росіяни не дійшли, але намагаються оточити його через сусідні населені пункти, селища, проникати тими чи іншими групами, накопичуватися і бити далі так, щоб обійти місто.

Також активна дія БпЛА та іншого озброєння противника зосереджена в районі Покровська. Ворог не йде у лобові штурми, а намагається взяти місто в оточення або напівоточення.