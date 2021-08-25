Стена Трампа на границе с Мексикой разрушается

Стена на границе США и Мексики, которую строил 45 президент США Дональд Трамп, начала рушиться. Все из-за проливных дождей.

В результате ливневые реки вышли из берегов. Наводнение разрушило по меньшей мере 6 металлических шлюзовых ворот, которые строили именно на случай подъема уровня воды.

Ранее Сильный ветер разрушил часть "стены Трампа" на границе США и Мексики

Шлюзы забило мусором и песком. Больше всего повредило участок между городом Дуглас в штате Аризона и заповедником дикой природы Сан-Бернардино.

Стену валил сильный ветер

В январе 2020 года стена на границе не выдержала непогоды. Она начала валиться из-за сильного ветра.

Мексиканские власти быстро среагировали и перекрыли дорожное движение на прилегающей улице. Унесенные ветром фрагменты вернули на место.

Что известно о стене Трампа