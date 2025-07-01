Люди –без связи, энергетики –ранены: россияне атаковали общину на Запорожье

Россияне нанесли удар с дронов по Степногорской громаде Запорожской области. В результате вражеской атакт пострадали энергетики и повреждены ЛЭП.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова. Населенный пункт остался без средств связи.

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Что известно об атаке на Степногорск

Российская армия нанесла комбинированный удар по Степногорской общине Запорожской области. Прифронтовой населенный пункт подвергся обстрелу из артиллерии и fpv-дронов.

На месте одного из ударов работала бригада энергетиков. Они пострадали от действий россиян. В результате обстрела специалисты получили контузию. Также вражеское оружие повредило их авто.

После атаки на громаду осталась поврежденной высоковольтная линия электропередач. В нескольких населенных пунктах нет света, интернета и мобильной связи.

Российские оккупанты фактически временно отрезали Степногорскую громаду от цивилизации. Более того, враги дальше угрожают Запорожской области. Днем в регионе объявляли воздушную тревогу из-за вероятного применения скоростных ракет.

Обстрел Запорожья и области происходил и в ночь на 1 июля. В результате четырех вражеских ударов произошел пожар на одном из предприятий. К счастью, люди не пострадали.