Я общался с командиром, – Стерненко объяснил, почему не воюет на фронте

Украинский активист Сергей Стерненко рассказал, почему до сих пор не присоединился к рядам ВСУ. По его словам, он более эффективен как волонтер.

Следует отметить, что Стерненко во время обороны Киевской области принимал участие в подразделении "Гонор". Впоследствии военное командование попросило его "заняться обеспечением подразделений".

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Стерненко хочет пойти воевать на фронт

Сергей Стерненко отметил, что с начала войны он со своим подразделением активно поддерживал наших военных. В частности, его группа работала с артиллеристами: защищала их позиции и помогала им становиться в круговую оборону.

После того, как российскую армию выбили из Киевской области, он не знал, что будет делать дальше. Однако, пообщавшись со своим командиром, получил приказ "продлить волонтерскую деятельность" и "обеспечивать подразделения всем необходимым".

"Я продолжил волонтерскую деятельность, которой занимался и до полномасштабного вторжения", – подытожил Стерненко.

Активист также подчеркнул, что время от времени у него возникает желание мобилизоваться, но ему кажется, что он "эффективен на своем месте".

Если меня мобилизуют или появится такая необходимость, я обязательно вернусь,

– подчеркнул волонтер.

Сергей Стерненко проводит сборы в своем телеграмм-канале, благодаря которому обеспечивает украинские подразделения всей необходимой техникой.

Как Стерненко помогал украинским военным