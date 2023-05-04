Я общался с командиром, – Стерненко объяснил, почему не воюет на фронте
Источник:"Украинская правда"
Украинский активист Сергей Стерненко рассказал, почему до сих пор не присоединился к рядам ВСУ. По его словам, он более эффективен как волонтер.
Следует отметить, что Стерненко во время обороны Киевской области принимал участие в подразделении "Гонор". Впоследствии военное командование попросило его "заняться обеспечением подразделений".
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Стерненко хочет пойти воевать на фронт
Сергей Стерненко отметил, что с начала войны он со своим подразделением активно поддерживал наших военных. В частности, его группа работала с артиллеристами: защищала их позиции и помогала им становиться в круговую оборону.
После того, как российскую армию выбили из Киевской области, он не знал, что будет делать дальше. Однако, пообщавшись со своим командиром, получил приказ "продлить волонтерскую деятельность" и "обеспечивать подразделения всем необходимым".
"Я продолжил волонтерскую деятельность, которой занимался и до полномасштабного вторжения", – подытожил Стерненко.
Активист также подчеркнул, что время от времени у него возникает желание мобилизоваться, но ему кажется, что он "эффективен на своем месте".
Если меня мобилизуют или появится такая необходимость, я обязательно вернусь,
– подчеркнул волонтер.
Сергей Стерненко проводит сборы в своем телеграмм-канале, благодаря которому обеспечивает украинские подразделения всей необходимой техникой.
Как Стерненко помогал украинским военным
- Активисты Сергей Стерненко и Игорь Лаченков опубликовали фото надводных дронов, которые будут "нести смерть" оккупантам в Крыму.
- Он может преодолеть расстояние 800 километров и нести боевую часть до 200 килограммов. Такие "боевые лодки" смогут поражать российские корабли с ракетоносителями.
- Активисты открыли сбор на надводные дроны в ноябре 2022 года, однако поступили они только в конце марта 2023 года.