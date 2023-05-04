Варто зазначити, що Стерненко під час оборони Київщини брав участь у підрозділі "Гонор". Згодом військове командування попросило його "зайнятися забезпеченням підрозділів".
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Стерненко хоче піти воювати на фронт
Сергій Стерненко зазначив, що з початку війни він зі своїм підрозділом активно підтримував наших військових. Зокрема, його група працювала з артилеристами: захищала їхні позиції та допомагала їм ставати в кругову оборону.
Після того, як російську армію вибили з Київщини він не знав, що робитиме далі. Проте, поспілкувавшись зі своїм командиром, отримав наказ "продовжити волонтерську діяльність" та "забезпечувати підрозділи всім необхідним".
"Я продовжив волонтерську діяльність, якою займався і до повномасштабного вторгнення", – зауважив Стерненко.
Активіст також наголосив, що час від часу в нього виникає бажання мобілізуватися, але йому здається, що він "більш ефективний на своєму місці".
Якщо мене мобілізують або з’явиться така необхідність, я обов'язково повернуся,
– підкреслив волонтер.
Наразі Сергій Стерненко проводить збори у своєму телеграм-каналі, завдяки яким забезпечує українські підрозділи всією необхідною технікою.
Як Стерненко допомагав українським військовим
- Активісти Сергій Стерненко та Ігор Лаченков опублікували фото надводних дронів, які "нестимуть смерть" окупантам в Криму.
- Він може подолати відстань у 800 кілометрів та нести бойову частину до 200 кілограмів. Такі "бойові човни" зможуть вражати російські кораблі з ракетоносіями.
- Активісти відкрили збір на надводні дрони у листопаді 2022 року, однак надійшли вони лише наприкінці березня 2023 року.