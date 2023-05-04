Варто зазначити, що Стерненко під час оборони Київщини брав участь у підрозділі "Гонор". Згодом військове командування попросило його "зайнятися забезпеченням підрозділів".

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Стерненко хоче піти воювати на фронт

Сергій Стерненко зазначив, що з початку війни він зі своїм підрозділом активно підтримував наших військових. Зокрема, його група працювала з артилеристами: захищала їхні позиції та допомагала їм ставати в кругову оборону.

Після того, як російську армію вибили з Київщини він не знав, що робитиме далі. Проте, поспілкувавшись зі своїм командиром, отримав наказ "продовжити волонтерську діяльність" та "забезпечувати підрозділи всім необхідним".

"Я продовжив волонтерську діяльність, якою займався і до повномасштабного вторгнення", – зауважив Стерненко.

Активіст також наголосив, що час від часу в нього виникає бажання мобілізуватися, але йому здається, що він "більш ефективний на своєму місці".

Якщо мене мобілізують або з’явиться така необхідність, я обов'язково повернуся,

– підкреслив волонтер.

Наразі Сергій Стерненко проводить збори у своєму телеграм-каналі, завдяки яким забезпечує українські підрозділи всією необхідною технікою.

Як Стерненко допомагав українським військовим