Про це 24 Каналу розповів командир роти зі складу батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії Євген Оропай. Він зазначив, що контрнаступ це завжди втрати й просив не радіти передчасним перемогам.

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Контрнаступ – це втрати серед побратимів та друзів

За його словами, у мирних міста та селах зараз дійсно спокійно, адже захисники Сил оборони України з величезною звитягою стоять і боронять кордони, не даючи ворогу знову підійти до Києва, до інших міст, де знаходяться їхні сім’ї та домівки.

"Росія – це ворог, який заздрить нам всю історію нашої непереможної та вільної країни. Вони постійно зі зневагою ставляться до нашої нації, нашої мови та культури. Тому, я хочу усіх попросити: ми ще не перемогли, у нас попереду дуже багато роботи. Після перемоги, після повернення кордонів 1991 року потрібно буде відбудовувати країну, міста, села, давати людям роботу", – зазначив військовий.

Євген Оропай про контрнаступ ЗСУ: дивитись відео

Оропай додав, що розмови про перемогу – це не просто про підрахунок цифр, це втрати серед захисників, побратимів, друзів, які віддають найцінніше – своє життя і майбутнє, щоб Україна була і процвітала і, щоб жодна собака до нас більше не прийшла зі зброєю.

Він запевнив, що всі захисники Сил оборони сьогодні міцно тримають рубежі захисту нашої держави.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ