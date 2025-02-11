Спецпосланник Трампа действительно посетил Москву: забирал осужденного американца Фогеля

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф таки находился с визитом в России. Он вернулся с американцем Марком Фогелем, которого удерживала Россия, и по которому он договаривался.

Это подтвердили в Белом доме во вторник вечером, 11 февраля. Соответствующую информацию сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в соцсети X, передает 24 Канал.

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Что известно о визите

Белый дом не сообщил, кого он освободил в обмен на Фогеля, который был осужден за хранение медицинской марихуаны.

Президент Трамп, Стив Уиткофф и советники президента договорились об обмене, который является демонстрацией доброй воли со стороны россиян и признаком того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине,

– заявил Волц.

По его словам, с момента вступления Трампа в должность ему удалось добиться освобождения американцев, задержанных по всему миру, и он продолжит эту работу, пока все удерживаемые граждане США не вернутся домой.

Он добавил, что уже сегодня вечером Марк Фогель "ступит на американскую землю и воссоединится со своей семьей благодаря лидерству президента Трампа".

Предварительно, по данным росСМИ, бизнес-джет Gulfstream G650ER с бортовым номером N103WG, принадлежащий одной из компаний спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Виткоффа, вылетел из Москвы в 20:25. Издание ссылается на данные сервисов отслеживания полетов.

Напомним, ранее сообщили, что в сети появилась информация, что во вторник, 11 февраля, в Москву из Вашингтона мог прилететь спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Самолет с ним мог приземлиться в местном аэропорту Внуково.