В переговорах Келлог будет отвечать за направление Украины: кому поручили контакты с Россией

Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что он работает именно в направлении Украины. За направление России отвечает другой Спецпредставитель президента США. Речь идет о Стиве Уиткоффе.

Именно он еще недавно совершил тайную миссию в Москве, в частности, для освобождения американского учителя Марка Фогеля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Келлога по случаю Мюнхенской конференции по безопасности.

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Кто отвечает за работу в направлениях Украины и России

Кит Келлог рассказал, что в США есть двойной путь, у Вашингтона одновременно есть направление Украины и направление России. За последнее, по его словам, отвечает Стив Уиткофф, сам же Келлог – за украинское и европейское.

Мы это делаем для скорости, потому что вопрос – когда это закончится. Я живу по времени Трампа – он просит сегодня, а завтра спрашивает, почему еще не сделано,

– заявил он.

Напомним, ранее Госдеп США сообщил, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину с 13 по 22 февраля. В Украине он встретится с представителями власти и гражданами.

Также в американском ведомстве отметили, что Трамп "четко дал понять, что боевые действия необходимо прекратить, и Соединенные Штаты готовы поддержать долгосрочное решение". Поэтому, Келлог настроен на проведение жесткой дипломатии.