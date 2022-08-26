Нагнетать не надо, – в ВСУ объяснили присутствие сотен самолетов и вертолетов россии возле Украины

Вокруг границ Украины действительно базируются сотни вражеских самолетов и вертолетов. Но в Воздушных силах ВСУ призывают не нагнетать ситуацию, ведь это не что-то новое.

Во время телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал скопление вражеской авиации на границе с Украиной. Он отметил, что сотни единиц воздушных судов страны-агрессора базировались там и до начала полномасштабного вторжения. Так что в этом случае речь не идет о чем-то экстраординарном.

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Враг не "стягивает" авиацию

Сразу же заметим, что вблизи границы Украины базируются 400 самолетов и 360 вертолетов россиян.

Но Юрий Игнат поспешил акцентировать внимание на том, что россия ничего не стягивала. Эти воздушные суда, подчеркивает он, были еще до начала полномасштабного вторжения. Но тогда говорилось о 450 самолетах и 250 вертолетах. И хотя ВСУ уже уничтожили более 200 самолетов и более 200 вертолетов, враг только пополняет те запасы авиации, которые превратили в лом наши военные.

В то же время, наблюдается определенное увеличение именно вертолетных подразделений, разбросанных вокруг границ Украины. В настоящее время их количество составляет 360 воздушных судов. Речь идет о:

155 ударных вертолетах;

остальных 205 – военно-транспортных.

Здесь нагнетать словом "стягивают" не нужно. Эта авиационная техника была. И в соответствии с теми задачами, которые они себе ставят, проводится и ротация, и перемещение техники вокруг наших границ,

– подчеркнул Игнат.

Он напомнил, что россияне используют в войне против Украины десятки военных аэродромов. Они расположены в Беларуси, на полуострове Крым, а также непосредственно в самой россии и на временно оккупированных территориях.

Сколько самолетов еще есть у врага

Спикер Воздушных сил добавил, что у врага на балансе может быть до 4 тысяч единиц разной авиационной техники. Что касается Украины, то после распада СССР в нашем государстве оставалось более 1000 летательных аппаратов. Это для приблизительного представления, сколько соответствующих судов может быть у оккупантов.

В то же время, он отметил, что российские военные в первые дни полномасштабного вторжения использовали свои новейшие самолеты. Речь идет о Су-30СМ или Су-34. И именно эти воздушные суда наши военные эффективно уничтожали.

Соблюдение санкций следует контролировать

Юрий Игнат подчеркнул, что санкции против россии однозначно оказывают влияние и на военную технику врага. В то же время он отметил, что важно контролировать за их соблюдением. Ведь речь идет о стране, которая постоянно воровала и продолжает воровать. И это касается также разработок и технологий.

Напомним, что микросхемы и другая детали в военной технике врага – импортные. Но, как свидетельствует практика, враг спокойно использовал их даже после 2014 года, когда санкции были наложены на продажу соответствующих схем стране-агрессоре.

Напомним, что во время телеэфира Юрий Игнат прокомментировал свое же заявление, сделанное накануне. Во время брифинга он отметил, что возле границы с Украиной теперь базируется 150 ударных вертолетов.

Но поскольку он не объяснил, что сотни вражеских воздушных судов и так постоянно находятся вблизи нашего государства, то ряд изданий действительно поняли, что говорится о дополнительном стягивании, которое может предусматривать более высокую угрозу обстрелов.

И именно поэтому в прямом эфире спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, что имел в виду не что-то экстраординарное. Он просто докладывал обстановку вблизи границы с нашим государством.

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