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      Стоимость оценки недвижимости в Украине: цены и особенности

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      Оценка имущества в Украине 2019
      Оценка имущества в Украине 2019 / realestatedaily.com

      Что нужно знать об оценке недвижимого имущества в Украине и на какие суммы рассчитывать, когда вам понадобится эта услуга.

      При купле-продаже недвижимости в Украине необходимо провести оценку ее стоимости.

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      Что такое оценка недвижимого имущества?

      Это установление официальной цены на недвижимость с выдачей соответствующего сертификата. Оценщик составляет письменный отчет о стоимости имущества клиента, который в будущем можно использовать при продаже, передачи собственности или для получения ипотеки.

      Иногда во время купли-продажи недвижимости стороны независимо друг от друга заказывают оценку имущества, чтобы установить равновесную цену на нее.

      На сайте Фонда государственного имущества Украины указано несколько сайтов, которые официально осуществляют регистрацию отчетов об оценке имущества в Единой базе данных отчетов об оценке и их использования.

      К таким авторизованным электронным площадкам относятся:

      1. "ОЦЕНКА.online",
      2. "ЭКСПРЕСС ОЦЕНКА",
      3. "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА",
      4. "РЕЕСТР ОЦЕНКИ".

      Портал Domik.ua проанализировал, как отличается стоимость услуг по оценке имущества на различных площадках. Что интересно, 11 марта сразу на нескольких из них изменилась стоимость тарифов.

      Важно знать, что с 1 января 2019 года стоимость оценки недвижимости для нотариуса или для целей налогообложения выросла. Причиной такого роста стало повышение цен за регистрацию отчетов электронными площадками.

      Средняя стоимость регистрации за один отчет составляет 1340 гривен. Перерегистрация любого отчета является также платной.

      Оператор Оценочная стоимость объекта, грн Стоимость одной услуги, грн Дата последнего изменения тарифов

      Оценка имущества в Украине 2019
      Оператор Оценочная стоимость объекта, грн Стоимость одной услуги, грн

      Дата последнего изменения тарифов
      ОЦЕНКА.online меньше 29 999 984 11 марта 2019
        от 30 000 до 300 000 1 704  
        свыше 300 000 1 860  
      ЭКСПРЕСС ОЦЕНКА до 60 000 1 014 10 янваля 2019
        свыше 60 000 1 344  
      ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЦІНКАлюбая   1 754  11 марта 2019
      РЕЕСТР ОЦЕНКИ меньше 40 000 510 21 февраля2019 
      от  40 000 до 300 000 1 152   
        свыше 300 000 1 356  

      Недвижимость 24 писала о том, что следует знать, чтобы надежно приобрести жилье на вторичном рынке недвижимости Украины.

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      Теги: Новости недвижимости Деньги Рынок недвижимости
      Источник: 24 канал
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