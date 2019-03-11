Вартість оцінки нерухомості в Україні: ціни та особливості

Що треба знати про оцінку нерухомого майна в Україні та на які суми розраховувати, коли вам знадобиться ця послуга.

При купівлі-продажі нерухомості в Україні необхідно провести оцінку її вартості.

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Що таке оцінка нерухомого майна?Це встановлення офіційної ціни на нерухомість з видачею відповідного сертифіката. Оцінювач складає письмовий звіт щодо вартості майна клієнта, які у майбутньому можна використовувати під час продажу, передачі власності чи для отримання іпотеки.



Іноді під час купівлі-продажу нерухомості сторони незалежно одна від одної замовляють оцінку майна, аби встановити рівноважну ціну на неї.

На сайті Фонду державного майна України вказано кілька сайтів, які офіційно здійснюють реєстрацію звітів про оцінку майна в Єдиній базі даних звітів про оцінку та їх використання.

До таких авторизованих електронних майданчиків належать:

"ОЦІНКА.online", "ЕКСПРЕС ОЦІНКА", "ПРОФЕСІЙНА ОЦІНКА", "РЕЄСТР ОЦІНКИ".

Портал Domik.ua проаналізував, як відрізняється вартість послуг з оцінки майна на різних майданчиках. Що цікаво, 11 березня одразу на кількох з них змінилась вартість тарифів.

Важливо знати, що з 1 січня 2019 року вартість оцінки нерухомості для нотаріуса або для цілей оподаткування зросла. Причиною такого росту стало підняття цін за реєстрацію звітів електронними майданчиками.

Середня вартість реєстрації за один звіт становить 1340 гривень. Перереєстрація будь-якого звіту є також платною.

Оператор Оціночна вартість об'єкта, грн Вартість однієї послуги, грн Дата останньої зміни тарифів

Оцінка майна в Україні 2019 Оператор Оціночна вартість об'єкта, грн Вартість однієї послуги, грн Дата останньої зміни тарифів ОЦІНКА.online менше 29 999 984 11 березня 2019 від 30 000 до 300 000 1 704 понад 300 000 1 860 ЕКСПРЕС ОЦІНКА до 60 000 1 014 10 січня 2019 понад 60 000 1 344 ПРОФЕСІЙНА ОЦІНКА будь-яка 1 754 11 березня 2019 РЕЄСТР ОЦІНКИ менше 40 000 510 21 лютого 2019 від 40 000 до 300 000 1 152 понад 300 000 1 356

Нерухомість 24 писала про те, що варто знати, аби надійно придбати житло на вторинному ринку нерухомості України.