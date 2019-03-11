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      Вартість оцінки нерухомості в Україні: ціни та особливості

      169 Читать новость на русском
      Оцінка майна в Україні 2019
      Оцінка майна в Україні 2019 / realestatedaily.com

      Що треба знати про оцінку нерухомого майна в Україні та на які суми розраховувати, коли вам знадобиться ця послуга.

      При купівлі-продажі нерухомості в Україні необхідно провести оцінку її вартості.

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      Що таке оцінка нерухомого майна?Це встановлення офіційної ціни на нерухомість з видачею відповідного сертифіката. Оцінювач складає письмовий звіт щодо вартості майна клієнта, які у майбутньому можна використовувати під час продажу, передачі власності чи для отримання іпотеки.

      Іноді під час купівлі-продажу нерухомості сторони незалежно одна від одної замовляють оцінку майна, аби встановити рівноважну ціну на неї.

      На сайті Фонду державного майна України вказано кілька сайтів, які офіційно здійснюють реєстрацію звітів про оцінку майна в Єдиній базі даних звітів про оцінку та їх використання.

      До таких авторизованих електронних майданчиків належать:

      1. "ОЦІНКА.online",
      2. "ЕКСПРЕС ОЦІНКА",
      3. "ПРОФЕСІЙНА ОЦІНКА", 
      4. "РЕЄСТР ОЦІНКИ".

      Портал Domik.ua проаналізував, як відрізняється вартість послуг з оцінки майна на різних майданчиках. Що цікаво, 11 березня одразу на кількох з них змінилась вартість тарифів.

      Важливо знати, що з 1 січня 2019 року вартість оцінки нерухомості для нотаріуса або для цілей оподаткування зросла. Причиною такого росту стало підняття цін за реєстрацію звітів електронними майданчиками.

      Середня вартість реєстрації за один звіт становить 1340 гривень. Перереєстрація будь-якого звіту є також платною.

      Оператор Оціночна вартість об'єкта, грн Вартість однієї послуги, грн Дата останньої зміни тарифів

      Оцінка майна в Україні 2019
      Оператор Оціночна вартість об'єкта, грн Вартість однієї послуги, грн

      Дата останньої зміни тарифів
      ОЦІНКА.online менше 29 999 984 11 березня 2019
        від 30 000 до 300 000 1 704  
        понад 300 000 1 860  
      ЕКСПРЕС ОЦІНКА до 60 000 1 014 10 січня 2019
        понад 60 000 1 344  
      ПРОФЕСІЙНА ОЦІНКА будь-яка 1 754  11 березня 2019
      РЕЄСТР ОЦІНКИ менше 40 000 510 21 лютого 2019 
        від 40 000 до 300 000 1 152   
        понад 300 000 1 356  

      Нерухомість 24 писала про те, що варто знати, аби надійно придбати житло на вторинному ринку нерухомості України.

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      Теги: Новини нерухомості Гроші Ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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