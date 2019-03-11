Вартість оцінки нерухомості в Україні: ціни та особливості
Що треба знати про оцінку нерухомого майна в Україні та на які суми розраховувати, коли вам знадобиться ця послуга.
При купівлі-продажі нерухомості в Україні необхідно провести оцінку її вартості.
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Що таке оцінка нерухомого майна?Це встановлення офіційної ціни на нерухомість з видачею відповідного сертифіката. Оцінювач складає письмовий звіт щодо вартості майна клієнта, які у майбутньому можна використовувати під час продажу, передачі власності чи для отримання іпотеки.
Іноді під час купівлі-продажу нерухомості сторони незалежно одна від одної замовляють оцінку майна, аби встановити рівноважну ціну на неї.
На сайті Фонду державного майна України вказано кілька сайтів, які офіційно здійснюють реєстрацію звітів про оцінку майна в Єдиній базі даних звітів про оцінку та їх використання.
До таких авторизованих електронних майданчиків належать:
- "ОЦІНКА.online",
- "ЕКСПРЕС ОЦІНКА",
- "ПРОФЕСІЙНА ОЦІНКА",
- "РЕЄСТР ОЦІНКИ".
Портал Domik.ua проаналізував, як відрізняється вартість послуг з оцінки майна на різних майданчиках. Що цікаво, 11 березня одразу на кількох з них змінилась вартість тарифів.
Важливо знати, що з 1 січня 2019 року вартість оцінки нерухомості для нотаріуса або для цілей оподаткування зросла. Причиною такого росту стало підняття цін за реєстрацію звітів електронними майданчиками.
Середня вартість реєстрації за один звіт становить 1340 гривень. Перереєстрація будь-якого звіту є також платною.
Оператор Оціночна вартість об'єкта, грн Вартість однієї послуги, грн Дата останньої зміни тарифів
|Оператор
|Оціночна вартість об'єкта, грн
|Вартість однієї послуги, грн
|
Дата останньої зміни тарифів
|ОЦІНКА.online
|менше 29 999
|984
|11 березня 2019
|від 30 000 до 300 000
|1 704
|понад 300 000
|1 860
|ЕКСПРЕС ОЦІНКА
|до 60 000
|1 014
|10 січня 2019
|понад 60 000
|1 344
|ПРОФЕСІЙНА ОЦІНКА
|будь-яка
|1 754
|11 березня 2019
|РЕЄСТР ОЦІНКИ
|менше 40 000
|510
|21 лютого 2019
|від 40 000 до 300 000
|1 152
|понад 300 000
|1 356
Нерухомість 24 писала про те, що варто знати, аби надійно придбати житло на вторинному ринку нерухомості України.