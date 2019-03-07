Де в Україні продали найбільше квартир у 2018: промовисті цифри – інфографіка
Які регіони України стали лідерами за кількістю укладених договорів про купівлю-продаж житлової нерухомості за підсумками 2018 року.
У Мінрегіоні відзвітували про темпи житлового будівництва в Україні у 2018 році.
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Мін'юст оприлюднив офіційну статистику роботи державних та приватних нотаріусів, за якою можна проаналізувати, скільки і в яких областях України було укладено договорів з купівлі-продажу квартир та житлових будинків.
В яких областях найбільше купували-продавали житло у 2018?
Прогнозовано, найбільше угод з житловою нерухомістю торік провели у столиці – тут зареєстрували 35 352 договори з купівлі-продажу.
Серед областей лідирує Дніпропетровська – 28 484 договори, на другому місці Харківська – 28 132, трійку лідерів замикає Київська область – 21 230.
Загалом за підсумками 2018 року в Україні було укладено 277 230 угоди з купівлі чи продажу житлової нерухомості.
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До приватних нотаріусів українці звертались у понад 10 разів частіше, ніж до державних. На рахунку державних – 21 033 укладені договори за рік, приватні уклали 256 197 угод. Це на 8,4% більше, ніж було оформлено в 2017 році.
Кількість угод купівлі-продажу житлової нерухомості, укладені у 2018
|
Область
|
Державний нотаріус
|
Приватний нотаріус
|
Загальна кількість
|
Івано-Франківська
|
84
|
4711
|
4795
|
Одеська
|
1665
|
15821
|
17486
|
Вінницька
|
812
|
7648
|
8460
|
Волинська
|
199
|
3638
|
3837
|
Дніпропетровська
|
5708
|
22776
|
28484
|
Донецька
|
2768
|
11597
|
14365
|
Житомирська
|
346
|
6488
|
6834
|
Закарпатська
|
253
|
3698
|
3951
|
Запорізька
|
689
|
11663
|
12352
|
Київська
|
1941
|
19289
|
21230
|
Кіровоградська
|
846
|
6303
|
7149
|
Луганська
|
386
|
3890
|
4276
|
Львівська
|
723
|
13822
|
14545
|
Миколаївська
|
412
|
6902
|
7314
|
Полтавська
|
825
|
9746
|
10571
|
Рівненська
|
60
|
5234
|
5294
|
Тернопільська
|
72
|
4683
|
4755
|
Сумська
|
147
|
6380
|
6527
|
Харківська
|
808
|
27324
|
28132
|
Херсонська
|
656
|
6161
|
6817
|
Хмельницька
|
274
|
6891
|
7165
|
Черкаська
|
788
|
6931
|
7719
|
Чернівецька
|
47
|
3357
|
3404
|
Чернігівська
|
272
|
6144
|
6416
|
Київ
|
252
|
35100
|
35352
|
Усього
|
21033
|
256197
|
277230
Нерухомість 24 зібрала статистичні дані Мін'юсту в інфографіці.
Скільки договорів з купівлі-продажу нерухомості було укладено в Україні у 2018: інфографіка
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