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      Де в Україні продали найбільше квартир у 2018: промовисті цифри – інфографіка

      277 Читать новость на русском
      Де і скільки квартир продали в Україні у 2018 році
      Де і скільки квартир продали в Україні у 2018 році / Колаж 24 каналу

      Які регіони України стали лідерами за кількістю укладених договорів про купівлю-продаж житлової нерухомості за підсумками 2018 року.

      У Мінрегіоні відзвітували про темпи житлового будівництва в Україні у 2018 році.

      Читайте також: Первинка vs вторинка 2018: як і чому змінювались ціни на нерухомість

      Мін'юст оприлюднив офіційну статистику роботи державних та приватних нотаріусів, за якою можна проаналізувати, скільки і в яких областях України було укладено договорів з купівлі-продажу квартир та житлових будинків.

      В яких областях найбільше купували-продавали житло у 2018?

      Прогнозовано, найбільше угод з житловою нерухомістю торік провели у столиці – тут зареєстрували 35 352 договори з купівлі-продажу.

      Серед областей лідирує Дніпропетровська – 28 484 договори, на другому місці Харківська – 28 132, трійку лідерів замикає Київська область – 21 230.

      Загалом за підсумками 2018 року в Україні було укладено 277 230 угоди з купівлі чи продажу житлової нерухомості.

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      До приватних нотаріусів українці звертались у понад 10 разів частіше, ніж до державних. На рахунку державних – 21 033 укладені договори за рік, приватні уклали 256 197 угод. Це на 8,4% більше, ніж було оформлено в 2017 році.

      Кількість угод купівлі-продажу житлової нерухомості, укладені у 2018

      Область

      Державний нотаріус

      Приватний нотаріус

      Загальна кількість

      Івано-Франківська

      84

      4711

      4795

      Одеська

      1665

      15821

      17486

      Вінницька

      812

      7648

      8460

      Волинська

      199

      3638

      3837

      Дніпропетровська

      5708

      22776

      28484

      Донецька

      2768

      11597

      14365

      Житомирська

      346

      6488

      6834

      Закарпатська

      253

      3698

      3951

      Запорізька

      689

      11663

      12352

      Київська

      1941

      19289

      21230

      Кіровоградська

      846

      6303

      7149

      Луганська

      386

      3890

      4276

      Львівська

      723

      13822

      14545

      Миколаївська

      412

      6902

      7314

      Полтавська

      825

      9746

      10571

      Рівненська

      60

      5234

      5294

      Тернопільська

      72

      4683

      4755

      Сумська

      147

      6380

      6527

      Харківська

      808

      27324

      28132

      Херсонська

      656

      6161

      6817

      Хмельницька

      274

      6891

      7165

      Черкаська

      788

      6931

      7719

      Чернівецька

      47

      3357

      3404

      Чернігівська

      272

      6144

      6416

      Київ

      252

      35100

      35352

      Усього

      21033

      256197

      277230

      Нерухомість 24 зібрала статистичні дані Мін'юсту в інфографіці.

      ринок нерухомості нерухомість купівля квартир 2018 інфографіка
      Скільки договорів з купівлі-продажу нерухомості було укладено в Україні у 2018: інфографіка

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості Купівля нерухомості Міністерство юстиції Інфографіка
      Джерело: 24 канал
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