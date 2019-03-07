Де в Україні продали найбільше квартир у 2018: промовисті цифри – інфографіка

Які регіони України стали лідерами за кількістю укладених договорів про купівлю-продаж житлової нерухомості за підсумками 2018 року.

У Мінрегіоні відзвітували про темпи житлового будівництва в Україні у 2018 році.

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Мін'юст оприлюднив офіційну статистику роботи державних та приватних нотаріусів, за якою можна проаналізувати, скільки і в яких областях України було укладено договорів з купівлі-продажу квартир та житлових будинків.

В яких областях найбільше купували-продавали житло у 2018?

Прогнозовано, найбільше угод з житловою нерухомістю торік провели у столиці – тут зареєстрували 35 352 договори з купівлі-продажу.

Серед областей лідирує Дніпропетровська – 28 484 договори, на другому місці Харківська – 28 132, трійку лідерів замикає Київська область – 21 230.

Загалом за підсумками 2018 року в Україні було укладено 277 230 угоди з купівлі чи продажу житлової нерухомості.

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До приватних нотаріусів українці звертались у понад 10 разів частіше, ніж до державних. На рахунку державних – 21 033 укладені договори за рік, приватні уклали 256 197 угод. Це на 8,4% більше, ніж було оформлено в 2017 році.

Кількість угод купівлі-продажу житлової нерухомості, укладені у 2018

Область Державний нотаріус Приватний нотаріус Загальна кількість Івано-Франківська 84 4711 4795 Одеська 1665 15821 17486 Вінницька 812 7648 8460 Волинська 199 3638 3837 Дніпропетровська 5708 22776 28484 Донецька 2768 11597 14365 Житомирська 346 6488 6834 Закарпатська 253 3698 3951 Запорізька 689 11663 12352 Київська 1941 19289 21230 Кіровоградська 846 6303 7149 Луганська 386 3890 4276 Львівська 723 13822 14545 Миколаївська 412 6902 7314 Полтавська 825 9746 10571 Рівненська 60 5234 5294 Тернопільська 72 4683 4755 Сумська 147 6380 6527 Харківська 808 27324 28132 Херсонська 656 6161 6817 Хмельницька 274 6891 7165 Черкаська 788 6931 7719 Чернівецька 47 3357 3404 Чернігівська 272 6144 6416 Київ 252 35100 35352 Усього 21033 256197 277230

Нерухомість 24 зібрала статистичні дані Мін'юсту в інфографіці.



Скільки договорів з купівлі-продажу нерухомості було укладено в Україні у 2018: інфографіка

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