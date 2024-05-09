"Враг должен быть в постоянном напряжении": Юсов ответил, стоит ли ожидать сюрпризов от ГУР

В ГУР уже неоднократно радовали украинцев неожиданными сюрпризами. В частности, там ответили, можно ли их ожидать в ближайшее время.

В частности, там заявили, что они не занимаются поиском “магических” дат. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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Оккупантам стоит ожидать справедливого возмездия

ГУР довольно часто делают для украинцев неожиданные сюрпризы. В частности, они успешно помогли утилизировать треть судов Черноморского флота России.

Юсов заявил, что в отличие от врага, ГУР не ориентируется на какие-то "магические" даты и не привязывается к какому-то конкретному событию.

Враг должен быть постоянно в напряжении и понимать, что пока продолжается геноцидная война России против Украины, каждый день им (россиянам – 24 Канал) стоит оглядываться и ждать справедливого возмездия,

– отметил представитель ГУР.

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