Подоляк ответил на идею приглашения Джонсона в украинское правительство

Верный союзник Украины в борьбе против оккупантов Борис Джонсон объявил о своей отставке. В сети рассматривают идею о приглашении харизматического политика в украинское правительство.

С другой стороны, эффективных управленцев следует искать среди украинцев. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу сказал Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента.

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Украина богата талантливыми людьми

По словам Подоляка, у нас много мощных операционных директоров, менеджеров. "На мой взгляд, мы недооцениваем сами себя. Украина, которая воюет уже 135 дней, делает это уверенно и намного профессиональнее, чем кто-либо ожидал", – отметил он.

По мнению советника, нужно выбирать своих людей – талантливых молодых украинцев.

Надо делать ставку на людей, которые доказали старой Европе, что мы молодая кровь, которая дает надежду на то, что конца истории не будет. Будет новая история. И именно Украина является стержнем этой новой истории для Европы, для евроатлантического общества в целом.

– убежден Подоляк.

Мы не боимся ответственности

За время полномасштабного вторжения украинская нация ясно продемонстрировала, что готова решительно бороться за свою свободу.

"Мы более мобильные, современные активные и "безбашенные". Это сегодня нужно. Мы можем брать на себя ответственность и делать это очень быстро. Сегодня это классическая модель правильного управления", – резюмировал он.

Борис Джонсон ушел в отставку: коротко

7 июля весь политический мир всколыхнула новость о том, что Борис Джонсон покидает пост премьер-министра Великобритании.

Британский лидер – надежный союзник в борьбе против российской агрессии. Он подчеркнул: Британия продолжит поддерживать борьбу украинцев за свободу настолько долго, сколько это потребуется.

Сейчас Джонсону ищут замену. Среди основных претендентов – министр обороны Великобритании Бен Уоллес и глава МИД Лиз Трасс. Они также демонстрируют решительную позицию по поддержке Украины.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Джонсона за мощную поддержку Украины с первого дня вторжения россии. Он считает Джонсона настоящим другом Украины.

Подоляк ответил на идею приглашения Джонсона в украинское правительство: смотрите видео

Полное интервью с Михаилом Подоляком можно посмотреть 8 июля в 17:00 на ютубе 24 канала. Не пропустите!