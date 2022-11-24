Стоял на балконе: в Киевской области мужчине оторвало голову обломком ракеты во время массированной атаки

23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. К сожалению, не обошлось без жертв.

Одной из них стал мужчина, которому обломком ракеты оторвало голову. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов во время брифинга по результатам ракетных обстрелов области оккупантами.

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Не пренебрегайте собственной безопасностью

Стоит отметить, что эта трагедия – еще одно напоминание о том, что пренебрегать воздушной тревогой и безопасностью нельзя. Ведь в то время, когда мужчина должен был находиться в укрытии или хотя бы между двумя стенами, он стоял на балконе. Более того, как сообщил Андрей Небитов, рядом с его жильем находилось укрытие. обустроенное всем необходимым.

Глава полиции Киевской области подчеркнул, что воздушная тревога сигнализирует о том, что:

летят ракеты,

может произойти какой-то взрыв,

сработает ПВО, и обломок сбитой ракеты упадет.

Я говорю такие ужасные вещи только для того, чтобы люди понимали, что, когда идет ракетный обстрел нашей страны, нет места, где можно 100% сказать, что в безопасности. Безопасно только в укрытиях,

– подчеркнул Андрей Небитов.

Также глава полиции Киевской области отметил, что каждая отобранная жизнь украинцев радует россиян. Потому не стоит еще самостоятельно помогать им в этом. "Понимаете, каждый раз, когда Россия убивает украинцев, она радуется и потирает свои ладони, что им удалось кого-то уничтожить. Они достигают своих целей. Давайте не дадим им достигать своих целей и будем беречь друг друга", – сказал он.

Поэтому не стоит расслабляться и во время воздушной тревоги думать, что беда 100% минует вас стороной. Не пренебрегайте собственной жизнью.

Полный брифинг главы полиции Киевской области Андрея Небитова: видео

Обстрел Киева 23 ноября: что известно

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