Столица до сих пор под прицелом врага, – Кличко показал последствия попадания ракеты в здание в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал вчерашний обстрел жилых домов столицы. К счастью, погибших нет, однако госпитализированы четыре человека.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале и прикрепил видео с обращением. Кличко отметил, что Киев продолжает находиться под прицелом врага.

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Спасатели ГСЧС разобрали завалы в многоэтажном доме в Шевченковском районе города Киева. Дом – новый и еще малонаселенный, поэтому в нем было заселено немного квартир.

Что известно о пострадавших

К счастью, погибших в результате авиаудара нет. Однако 10 человек получили ранения, 4 из них госпитализировали.

Пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага сообщила, что всех пострадавших доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Также она призвала не пренебрегать сигналами о воздушной тревоге, поскольку соблюдение правил воздушной тревоги может спасти жизнь.

В общей сложности, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в столице ранения получили 435 мирных жителей. К сожалению, чуть больше одной сотни жителей Киева погибли, среди них – 4 ребенка.

Символично то, что Генеральный секретарь ООН находится в Киеве. Это ему Путин показал так называемый "привет", "средний палец". Цель Путина не дома, а жизнь людей,

– резюмировал Виталий Кличко.

Информация о ракетных обстрелах Киева 28 апреля

Вчера вечером, 28 апреля, оккупанты дважды ударили по Киеву. Одна из ракет попала в стратегический объект, а другая – в жилой дом.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, ракета попала в нижние этажи нового дома в Шевченковском районе.

Чуть позже ГСЧС сообщила, что в результате вражеской атаки с воздуха по столице пострадали 10 человек.

Важно подчеркнуть, что ракеты попали в Киев во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Он был в шоке от того, что это произошло именно во время его пребывания в столице Украины.

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