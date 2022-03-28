Столичное подземелье: как киевское метро стало вторым домом для украинцев – фоторепортаж

С началом полномасштабной войны России против Украины метро в украинских городах работает не только как транспорт, но и как укрытие. Для кого-то "подземка" стала вторым, если не единственным домом.

Как украинцы в столичном метро прячутся от обстрелов российских оккупантов и удалось ли им привыкнуть к новой, "подземной" жизни – в фоторепортаже сайта 24 канала.

Обратите внимание Обломки сбитой ракеты попали в дом в Киеве: фото масштабных разрушений

Как работает метро в столице

С началом полномасштабной войны России против Украины метро стало новым домом для украинцев / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал:

По состоянию на 28 марта поезда по красной линии ходят от станции "Шулявская" до станции "Университет". В то же время, синяя ветка в режиме перевозок работает от станции "Героев Днепра" до "Теремков", без остановки на станциях "Майдан Независимости" и "Площадь Льва Толстого".

Как работает киевское метро / Фото пресс-службы КП "Киевский метрополитен"

На зеленой ветке поезда двигаются от станции "Сырец" к "Выдубичам", без остановки на станциях "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Кловская". Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор". Ориентировочный интервал движения поездов – один час, сообщают в КП "Киевский метрополитен".

Киевское метро круглосуточно работает как укрытие / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 8:00 до 19:00, а в качестве укрытия – круглосуточно.

Важно Изуродованные здания и авто: как выглядит разрушенная "русским миром" территория СК "Авангард"

Как живут люди в метро Киева: смотрите видео

Что предшествовало

Напомним, ночью 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения "спецоперации" на Донбассе после просьбы псевдореспублик. Он призвал украинских военнослужащих сложить оружие и "уходить домой".

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 5 недели войны

24 февраля президент РФ Владимир Путин начал полномасштабную войну России против Украины / Фото Getty Images

Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также передаче суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации,

– сказал Путин.

Впоследствии россияне начали обстреливать объекты по всей Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Путин начал полномасштабное вторжение в Украину". Российские оккупанты несколько недель бомбят жилые кварталы, а также расстреливают желающих эвакуироваться.

Также интересно – Ожидали ли украинцы, что начнется полномасштабная война: смотрите видео