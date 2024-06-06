Столкновение поездов в Чехии: поезд Укрзализныци из-за этого задержится на 10 часов

Вечером 5 июня в Чехии столкнулись два поезда, один из которых направлялся в Украину. Из-за страшной аварии нарушилось железнодорожное сообщение между двумя странами.

Из-за столкновения товарного и пассажирского поездов в Чехии задерживается ряд поездов, которые везут украинцев. Один из поездов Укрзализныци опоздает на 10 часов.

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Поезд в Перемышль сильно задержится

В Укрзализныце сообщают, что сейчас в поездах, которые задерживаются из-за аварии в Чехии, направляются 138 пассажиров в Перемышль и 104 пассажира в Чоп.

Поезд в Перемышль уже отправился из Пардубице. Он будет следовать с задержкой до 10 часов,

– говорят железнодорожники.

В компании также добавили, что вместе с друзьями из World Central Kitchen они уже готовятся встретить, накормить и развезти пассажиров из Перемышля и Чопа по всей Украине.

Авария поездов в Чехии: что известно