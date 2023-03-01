Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Греции: десятки жертв и раненых

По меньшей мере, 26 человек погибли и еще 85 получили ранения в результате столкновения двух поездов вблизи города Ларисса в Греции. Инцидент произошел поздно вечером 28 февраля.

Несколько вагонов сошли с рельсов и по меньшей мере 3 загорелись после аварии. К слову, она случилась примерно в 380 километрах к северу от Афин.

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Как произошла авария

Пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, и грузовой поезд из Салоник в Лариссу столкнулись в центральной Греции, сообщил губернатор региона Фессалия Костас Агорастос.

По его словам, лобовое столкновение было очень сильным, а первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, два из них были "почти полностью разрушены".

Это было очень мощное столкновение. Это ужасная ночь... Трудно описать эту трагедию,

– сказал он.

Агорастос также сообщил, что около 250 пассажиров были эвакуированы в Салоники на автобусах.

Что известно о пострадавших

По меньшей мере, 85 человек получили ранения, 25 из них – серьезные. Еще 26 людей спасти не удалось. Кареты скорой помощи прибыли из нескольких близлежащих городов, чтобы помочь транспортировать раненых пассажиров.

Местный телеканал показал кадры сошедших с рельсов вагонов. Они сильно повреждены, с разбитыми окнами, вокруг – густые клубы дыма, а также обломки.

Авария с поездами в Греции / Скриншоты с видео

Спасатели работают в дыму с фонариками, вытаскивая куски изуродованного металла из разбившихся вагонов, чтобы отыскать людей, которых могло зажать между обломками.

Пожар на месте аварии:

Для помощи в спасении власти уже обратились в армейские силы, а 2 больницы в городе Ларисса были переведены в режим экстренной помощи.

Место аварии с поездами: видео

Авария произошла вблизи города Ларисса в Фессалии: карта

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