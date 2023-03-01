Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Греции: десятки жертв и раненых
Источник:Reuters
По меньшей мере, 26 человек погибли и еще 85 получили ранения в результате столкновения двух поездов вблизи города Ларисса в Греции. Инцидент произошел поздно вечером 28 февраля.
Несколько вагонов сошли с рельсов и по меньшей мере 3 загорелись после аварии. К слову, она случилась примерно в 380 километрах к северу от Афин.
Раньше Поезд "Киев – Варшава" сошел с рельсов на Волыни
Как произошла авария
Пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, и грузовой поезд из Салоник в Лариссу столкнулись в центральной Греции, сообщил губернатор региона Фессалия Костас Агорастос.
По его словам, лобовое столкновение было очень сильным, а первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, два из них были "почти полностью разрушены".
Это было очень мощное столкновение. Это ужасная ночь... Трудно описать эту трагедию,
– сказал он.
Агорастос также сообщил, что около 250 пассажиров были эвакуированы в Салоники на автобусах.
Что известно о пострадавших
По меньшей мере, 85 человек получили ранения, 25 из них – серьезные. Еще 26 людей спасти не удалось. Кареты скорой помощи прибыли из нескольких близлежащих городов, чтобы помочь транспортировать раненых пассажиров.
Местный телеканал показал кадры сошедших с рельсов вагонов. Они сильно повреждены, с разбитыми окнами, вокруг – густые клубы дыма, а также обломки.
Авария с поездами в Греции / Скриншоты с видео
Спасатели работают в дыму с фонариками, вытаскивая куски изуродованного металла из разбившихся вагонов, чтобы отыскать людей, которых могло зажать между обломками.
Пожар на месте аварии:
Для помощи в спасении власти уже обратились в армейские силы, а 2 больницы в городе Ларисса были переведены в режим экстренной помощи.
Место аварии с поездами: видео
Авария произошла вблизи города Ларисса в Фессалии: карта
Аварии на железной дороге: последние новости
- В ночь с 18 на 19 февраля на Волыни сошел с колеи пассажирский поезд "Киев – Варшава", который ехал в Польшу. Досадный инцидент произошел в Ковеле, недалеко от железнодорожного моста. К счастью, никто не травмировался.
- А в ночь на 25 февраля аварию на железной дороге в Польше устроил украинец. Нетрезвый мужчина на авто вылетел на железнодорожный путь. Чудом, никто не пострадал, впрочем, 140 пассажиров поезда пришлось эвакуировать.