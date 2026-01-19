В Испании сошли с рельсов два скоростных поезда: есть погибшие и раненые
- В результате столкновения двух скоростных поездов в Испании погиб по меньшей мере 21 человек, 25 получили тяжелые ранения.
- Спасательные работы продолжаются, движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией остановлено, открыты горячие линии для родственников пострадавших.
В Испании в результате аварии двух скоростных поездов в муниципалитете Адамус есть погибшие и раненые. Точное количество пострадавших может возрасти, поскольку часть пассажиров, вероятно, остается заблокированной в вагонах.
Соответствующие службы продолжают поисково-спасательные работы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание El Espanol.
Смотрите также Чимаев не погиб в ДТП с сыном Кадырова: в каком состоянии действующий чемпион UFC
Что известно о столкновении поездов в Испании?
Авария произошла в 19:39 по местному времени. Поезд компании Iryo, следовавший по маршруту Малага – Мадрид, сошел с рельсов на стрелочном переводе вблизи Адамуса и выехал на соседнюю колею. Там он столкнулся с поездом Alvia компании Renfe, который двигался из Мадрида в Уэльву. В результате столкновения оба поезда сошли с рельсов.
В Испании сошли с рельсов два скоростных поезда: смотрите видео
По предварительным данным погиб по меньшей мере 21 человек, еще около 25 человек получили тяжелые ранения. Среди погибших есть машинист поезда. В момент аварии в поезде Iryo находились около 300 пассажиров, больше всего пострадали вагоны с шестого по восьмой. Поезд Renfe Alvia был заполнен не полностью.
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что столкновение было чрезвычайно сильным – первые два вагона поезда Renfe отбросило от силы удара. Место аварии труднодоступно из-за горной местности, на этом участке расположены многочисленные туннели, что затрудняет спасательные работы.
Все соответствующие службы продолжают поисково-спасательные работы. Легкораненых доставляют в спортивный комплекс Адамуса.
Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией полностью остановлено. Для родственников пострадавших открыты горячие линии и пункты информационной и психологической помощи. Активирован план помощи жертвам железнодорожных катастроф.
Что известно о трагических авариях в Украине?
17 января во Львовской области автобус Setra, который ехал из Вены в Киев, попал в ДТП, выехав за пределы дороги и врезавшись в дерево. Девять пассажиров получили травмы, семеро из них госпитализированы, а полиция расследует обстоятельства аварии.
В ДТП 17 января погибла журналистка телеканала "Ровно 1" Кристина Усик в возрасте 21 года. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, где как раз не было света из-за отключения.
11 января на Львовщине в поселке Краковец произошло ДТП между микроавтобусом и грузовиком. К сожалению, погибла 34-летняя пассажирка, еще 5 человек травмировались.