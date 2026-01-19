В Испании сошли с рельсов два скоростных поезда: есть погибшие и раненые

В Испании в результате аварии двух скоростных поездов в муниципалитете Адамус есть погибшие и раненые. Точное количество пострадавших может возрасти, поскольку часть пассажиров, вероятно, остается заблокированной в вагонах.

Соответствующие службы продолжают поисково-спасательные работы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на издание El Espanol.

Что известно о столкновении поездов в Испании?

Авария произошла в 19:39 по местному времени. Поезд компании Iryo, следовавший по маршруту Малага – Мадрид, сошел с рельсов на стрелочном переводе вблизи Адамуса и выехал на соседнюю колею. Там он столкнулся с поездом Alvia компании Renfe, который двигался из Мадрида в Уэльву. В результате столкновения оба поезда сошли с рельсов.

В Испании сошли с рельсов два скоростных поезда: смотрите видео

По предварительным данным погиб по меньшей мере 21 человек, еще около 25 человек получили тяжелые ранения. Среди погибших есть машинист поезда. В момент аварии в поезде Iryo находились около 300 пассажиров, больше всего пострадали вагоны с шестого по восьмой. Поезд Renfe Alvia был заполнен не полностью.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что столкновение было чрезвычайно сильным – первые два вагона поезда Renfe отбросило от силы удара. Место аварии труднодоступно из-за горной местности, на этом участке расположены многочисленные туннели, что затрудняет спасательные работы.

Все соответствующие службы продолжают поисково-спасательные работы. Легкораненых доставляют в спортивный комплекс Адамуса.

Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией полностью остановлено. Для родственников пострадавших открыты горячие линии и пункты информационной и психологической помощи. Активирован план помощи жертвам железнодорожных катастроф.

