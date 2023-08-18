Кремль навязывает свои режимы – в Болгарии допускают столкновение России и НАТО в Черном море

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев 18 августа рассказал, что он допускает столкновение России и НАТО в Черном море. По его словам, это может произойти из-за того, что Кремль навязывает свои режимы для судов в море.

Он также подчеркнул, что стоит сделать все, чтобы этот сценарий никогда не сбылся. По его словам, страны-члены Альянса уже работают над этим.

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Болгарский министр предупредил о возможном столкновении России и НАТО

Министр обороны Болгарии, комментируя недавний случай с турецким грузовым судном "Сукра Окан", которое было задержано в Черном море российскими военными по подозрению в транспортировке оружия, предназначенного для Украины, призвал суда не идти по международным водам в Черном море. Он порекомендовал использовать территориальные воды Румынии и Болгарии во избежание инцидентов.

Россия навязывает свои режимы и пытается агрессивно навязать свою волю,

– сказал Тагарев.

В ответ на запросы о потенциальном столкновении между НАТО и Россией в Черном море министр подчеркнул, что эту возможность нельзя исключать. Однако все же подчеркнул, что уже активно принимаются меры по недопущению такого сценария, поскольку упорные действия России постоянно провоцируют Альянс.

О столкновении говорил и экс-главнокомандующий НАТО в Европе