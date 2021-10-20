Столкновения с камнями и стрельбой возле Иерусалима: есть раненые, задержали десятки людей

В городе Хеврон неподалеку от Иерусалима произошли столкновения между арабами и израильскими силами безопасности в ночь на 20 октября. Автобус, направлявшийся к Дамасским воротам, попал под шквал камней

В результате инцидента ранения получил 38-летний водитель и 16-летний подросток. Легкие травмы диагностировали и у военнослужащего "Голани".

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Известно, что водителю автобуса в голову попал обломок разбитого стекла, а у подростка – травма живота от камней. Обоих пострадавших доставили в медицинский центр "Хадасса" на горе Скопус.

На пассажирский автобус напали возле Иерусалима: видео из твитера kann_news

Мятежников задержали

Полицейские арестовали 22 подозреваемых, которым инкриминируют забрасывание автобусов камнями. Палестинские медиа сообщили о 55 раненых за сутки в результате столкновений возле Иерусалима.

Израильские правоохранители задержали 22 подозреваемых в беспорядках: видео из твиттера Yossi_eli

Большая часть автобусов изменила маршрут, чтобы не попасть в эпицентр беспорядков. За прошедшую неделю участились и нападения на автобусы, в ходе которых пассажиры получили легкие травмы.

В соцсетях опубликовали видео, на котором заметно как пограничник под прикрытием стреляет из пистолета в небо во время очередного ареста неподалеку от ворот Ирода. Участники массовых беспорядков бросали коктейли Молотова. Военнослужащие в ответ открыли огонь. Пострадавших в результате событий нет.

Стрельба у ворот Иерусалима: видео из твиттера kann_news

Столкновения между арабами и израильскими силами безопасности начались во вторник, 19 октября, днем. Они стали следствием напряженной ситуации в городе за последние несколько дней.

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