Столкновения с камнями и стрельбой возле Иерусалима: есть раненые, задержали десятки людей
Источник:The Jerusalem Post
В городе Хеврон неподалеку от Иерусалима произошли столкновения между арабами и израильскими силами безопасности в ночь на 20 октября. Автобус, направлявшийся к Дамасским воротам, попал под шквал камней
В результате инцидента ранения получил 38-летний водитель и 16-летний подросток. Легкие травмы диагностировали и у военнослужащего "Голани".
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Известно, что водителю автобуса в голову попал обломок разбитого стекла, а у подростка – травма живота от камней. Обоих пострадавших доставили в медицинский центр "Хадасса" на горе Скопус.
На пассажирский автобус напали возле Иерусалима: видео из твитера kann_news
Мятежников задержали
Полицейские арестовали 22 подозреваемых, которым инкриминируют забрасывание автобусов камнями. Палестинские медиа сообщили о 55 раненых за сутки в результате столкновений возле Иерусалима.
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Большая часть автобусов изменила маршрут, чтобы не попасть в эпицентр беспорядков. За прошедшую неделю участились и нападения на автобусы, в ходе которых пассажиры получили легкие травмы.
В соцсетях опубликовали видео, на котором заметно как пограничник под прикрытием стреляет из пистолета в небо во время очередного ареста неподалеку от ворот Ирода. Участники массовых беспорядков бросали коктейли Молотова. Военнослужащие в ответ открыли огонь. Пострадавших в результате событий нет.
Стрельба у ворот Иерусалима: видео из твиттера kann_news
Столкновения между арабами и израильскими силами безопасности начались во вторник, 19 октября, днем. Они стали следствием напряженной ситуации в городе за последние несколько дней.
Беспорядки в Иерусалиме: что известно
- Официальный Израиль в мае 2021 года решил переселить ряд арабских семей из Восточного Иерусалима.
- Решение властей вызвало волну возмущения у местных жителей.
- Почти пол года в Иерусалиме и вблизи него систематически вспыхивают массовые акции и столкновения, в которых пострадали сотни людей.
- В Совете безопасности ООН, традиционно, выразили обеспокоенность эскалацией конфликта между израильскими силовиками и палестинцами.