Унаслідок інциденту поранення отримав 38-річний водій та 16-річний підліток. Легкі травми діагностували і у військовослужбовця "Голані".
До теми Напруга в Ізраїлі продовжує зростати: очікується нове загострення конфлікту
Відомо, що водію автобуса в голову потрапив уламок розбитого скла, а в підлітка – травма живота від каменів. Обох потерпілих доправили до Медичного центру "Хадасса" на горі Скопус.
На пасажирський автобус напали біля Єрусалиму: відео з твітера kann_news
Бунтівників затримали
Поліцейські заарештували 22 підозрюваних, яким інкримінують закидання автобусів камінням. Палестинські медіа повідомили про 55 поранених за добу внаслідок сутичок біля Єрусалиму.
Ізраїльські правоохоронці затримали 22 підозрюваних у заворушеннях: відео з твітера Yossi_eli
Велика частина автобусів змінила маршрут, щоб не потрапити в епіцентр заворушень. За минулий тиждень почастішали й напади на автобуси, у ході яких пасажири зазнали легких травм.
У соцмережах оприлюднили відео, на якому помітно як прикордонник під прикриттям стріляє з пістолета у небо під час чергового арешту неподалік від брами Ірода. Учасники масових заворушень кидали коктейлі Молотова. Військовослужбовці у відповідь відкрили вогонь. Постраждалих внаслідок подій немає.
Стрілянина біля воріт Єрусалиму: відео з твітера kann_news
Сутички між арабами та ізраїльськими силами безпеки розпочалися у вівторок, 19 жовтня, вдень. Вони стали наслідком напруженої ситуації в місті за останні кілька днів.
Заворушення в Єрусалимі: що відомо
- Офіційний Ізраїль у травні 2021 року вирішив переселити низку арабських сімей зі Східного Єрусалиму.
- Рішення влади викликало хвилю обурення в місцевих мешканців.
- Майже пів року в Єрусалимі та поблизу нього систематично спалахують масові акції та сутички, в яких постраждали сотні людей.
- У Раді безпеки ООН, традиційно, висловили стурбованість ескалацією конфлікту між ізраїльськими силовиками та палестинцями.