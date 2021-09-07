Столкнулся с пассажирским автобусом: на Николаевщине мэр Вознесенска попал в ДТП

7 сентября 2021 , 13:39
Читати новину українською

Источник:

Полиция Николаевской области

В Николаевской области мэр города Вознесенска попал в ДТП. Евгений Величко, находясь за рулем Volkswagen Passat, столкнулся с пассажирским автобусом.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 7 сентября на пересечении улиц Берегового и Черняховского. К счастью, в салоне общественного транспорта пассажиров на момент аварии не было.

Читайте также На курортной трассе произошло ДТП: есть погибшие, 15-летняя девушка в больнице с травмами

В результате ДТП травмы получил водитель Volkswagen, 32-летний мэр города Вознесенск. Водитель автобуса не пострадал,
– сообщили в полиции Николаевщины.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, они устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием мэра Вознесенска.


На Николаевщине мэр Вознесенска попал в ДТП / Фото Нацполиции

Напомним, на Бориспольской трассе в Киеве 23 августа произошло ДТП. По информации СМИ, его вызвал нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин.

ДТП с Трухиным: главное

  • Участниками аварии стали сразу 3 автомобиля. Пострадали 6 человек. В частности, руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи
  • Трухин впоследствии признался, что был на месте ДТП. Нардеп подчеркнул: он якобы максимально способствует расследованию инцидента.
  • Также политик отметил, что пострадал во время аварии и лечится.

К теме Не может быть индульгенций, – Разумков в Раде вспомнил ДТП с участием Трухина

Автор: Олег Васьків