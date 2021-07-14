Столкнулся с патрульным авто: львовянин отсудил у полиции 81 тысячу гривен компенсации

Львовянин в октябре 2017 года столкнулся с авто патрульных. Правоохранители выписали на него админпротокол. Однако суд признал мужчину невиновным в аварии и обязал выплатить ему 81 тысячу гривен компенсации.

ДТП произошло на улице Научной во Львове. Запись с видеорегистратора гласила, что авария произошла по вине патрульных.

К теме Тюрьма и 2,5 миллиона гривен компенсации: на Львовщине наказали виновника смертельного ДТП

Львовянин въехал в патрульное авто

В решении суда говорится, что авария произошла еще в октябре 2017 года.

Водитель Chevrolet Aveo ехал по улице Научной.

Недалеко от дома №30 он столкнулся со служебным авто патрульной полиции Toyota Prius.

Тогда патрульные составили на мужчину протокол о нарушении правил дорожного движения.

Однако в суде львовянина признали невиновным.

Судья установил, что повреждения на машине, схема ДТП, показания свидетелей и запись с видеорегистратора свидетельствуют о том, что авария произошла по вине полицейского.

Водитель Chevrolet хотел получить страховое возмещение.

Он обратился в ЧАО "Киевский страховой дом", так как патрульное авто было застраховано там.

Однако из-за ликвидации фирмы мужчина так и не получил компенсацию.

Заметьте "Припарковал" электросамокат в фонтане: суд оштрафовал львовянина

Суд обязал полицию выплатить львовянину возмещение

Мужчина заказал оценку повреждений машины. По ее выводам, последствия ДТП составили 81 тысячу гривен. Чтобы вернуть потраченные на ремонт деньги, львовянин обратился в суд с иском. Он требовал, чтобы Управление патрульной полиции возместило ему нанесенный материальный ущерб.

Представитель патрульной полиции письменно просил суд отклонить этот иск. По его словам, судебного решения о признании патрульного виновным в этом ДТП нет, так что якобы нет оснований для возмещения расходов. В 2018 году Франковский райсуд Львова признал водителя Chevrolet невиновным в этом ДТП. Однако отдельное решение, которое бы подтверждало вину именно полицейского, не вынес.

Судья Франковского райсуда Василий Кузь, исследовав материалы дела, 1 июля 2021 удовлетворил иск львовянина. Он обязал управление патрульной полиции Львовщины выплатить водителю 81 тысячу гривен материального ущерба. Однако на решение суда еще можно подать апелляцию.