ДТП трапилась на вулиці Науковій у Львові. Запис з відеореєстратора свідчив, що аварія сталася з вини патрульних.

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Львів'янин в'їхав у патрульне авто

У рішенні суду мовиться, що аварія трапилась ще у жовтні 2017 року.

Водій Chevrolet Aveo їхав вулицею Науковою.

Неподалік будинку №30 він зіштовхнувся зі службовим авто патрульної поліції Toyota Prius.

Тоді патрульні склали на чоловіка протокол про порушення правил дорожнього руху.

Однак у суді львів'янина визнали невинним.

Суддя встановив, що пошкодження на автівці, схема ДТП, покази свідків та запис з відеореєстратора свідчать про те, що аварія трапилась з вини поліцейського.

Водій Chevrolet хотів отримати страхове відшкодування.

Він звернувся до ПрАТ "Київський страховий дім", адже патрульне авто було застраховане там.

Проте через ліквідацію фірми чоловік так і не отримав компенсацію.

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Суд зобов'язав поліцію виплатити львів'янину відшкодування

Чоловік замовив оцінку пошкоджень автівки. За її висновками, наслідки ДТП становили 81 тисячу гривень. Щоб повернути витрачені на ремонт гроші, львів'янин звернувся в суд з позовом. Він вимагав, щоб управління патрульної поліції відшкодувало йому завдану матеріальну шкоду.

Представник патрульної поліції письмово просив суд відхилити цей позов. За його словами, судового рішення про визнання патрульного винним у цій ДТП немає, тож буцімто немає підстав для відшкодування витрат. У 2018 році Франківський райсуд Львова визнав водія Chevrolet невинним у цій ДТП. Проте окремого рішення, яке б підтверджувало провину саме поліцейського, не виніс.

Суддя Франківського райсуду Василь Кузь, дослідивши матеріали справи, 1 липня 2021 року задовольнив позов львів'янина. Він зобов'язав управління патрульної поліції Львівщини виплатити водію 81 тисячу гривень матеріальної шкоди. Однак на рішення суду ще можна подати апеляцію.