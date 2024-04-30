Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала подчеркнул, что Столтенберг не приехал бы в Киев с пустыми руками.

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Для чего Столтенберг приехал в Киев

Свитан считает, что есть какая-то скрытая причина, из-за которой срочно приехал Столтенберг. И кроется она в ведении боевых действий. Возможно, визит связан с инаугурацией Путина либо некоторыми вероятными действиями наших войск.

Дело в том, что у Путина сейчас большая проблема, готовиться ли к инаугурации, ведь это довольно серьезное событие во время ведения боевых действий. По его мнению, глубинная причина визита Столтенберга – согласовать действия наших войск в рамках 7 мая.

Конечно же, подчеркнул он, генсек НАТО не приехал бы с пустыми руками – что-то нам таки привез.

Я думаю, тот подарок в ближайшее время будет на линии фронта,

– заявил полковник запаса.

Военный эксперт добавил, что в течение 2 недель будет понятно, с чем генсек НАТО приезжал в Украину.

Могут ли это быть дополнительные Patriot

Полковник запаса считает, что вряд ли основной причиной визита Столтенберга является поставка в Украину систем Patriot. Чтобы обговорить данный вопрос, ему необязательно было ехать в Киев.

Основная причина пока слишком глубокая,

– сказал Свитан.

Он отметил, что понятно, что Patriot нам нужны не только для выполнения задач противовоздушной обороны, но и для наступательных задач.

Ведь, добавил летчик-инструктор, когда в Украину будут заходить F-16, то эти самолеты не смогут выполнять боевые задачи без прикрытия Patriot, которые должны быть развернуты вдоль линии фронта. Поэтому эта связка вполне понятна.

Атака по Крыму

Ночью 30 апреля в ряде городов оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. Захватчики пожаловались на комбинированную атаку. Они заявили, что ВСУ ударили по полуострову не менее 10 ракетами ATACMS, которые Украина должна была получить от США.

Свитан заметил, что если удары по Симферополю или Севастополю нанесены ATACMS, то это однозначно могли быть ракеты с дальностью 300 километров.

Хотя, напомнил он, по Симферополю, Севастополю, Гвардейскому ранее били ракетами Storm Shadow и SCALP.

Не исключаю, что была комбинированная атака. Оптимальный вариант именно так осуществлять атаки,

– заявил полковник запаса.

По его мнению, сейчас идет подготовка к ударам по военным объектам в Крыму. Потому что последние 2 недели уничтожаются преимущественно радиолокационные станции, системы ПВО, что происходит перед завоеванием преимущества в воздухе.

Визит Столтенберга в Украину: главное