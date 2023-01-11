Жизненно важно – на фоне боев за Соледар и Бахмут в НАТО сделали ключевое заявление
Источник:Reuters
Йенс Столтенберг – генсек НАТО – рассказал, что НАТО должно сделать намного больше для поддержки Украины. Соответствующее заявление он сделал на фоне сражений за Соледар и Бахмут.
Столтенберг заявил, что бои вокруг Бахмута и Соледара показывают всему миру смелость украинских военных. Они воюют ради защиты Украины.
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Это также показывает, как жизненно важно, что мы усиливаем нашу военную поддержку Украины. Наша поддержка создает реальную разницу в поле боя. В это ключевое время войны мы должны делать гораздо больше, гораздо быстрее,
– заявил Столтенберг.
Он приветствовал последние заявления стран-союзниц о помощи Украине. В частности, он упомянул оглашение США, Франции и Германии о том, что они вскоре передадут боевые машины пехоты и легкие танки.
Украина достигла безвозвратного импульса
- Бен Ходжес – экскомандующий американскими войсками в Европе – заявил, что по состоянию на январь 2023 года Украина в войне достигла безвозвратного импульса. Инициатива – на стороне нашего государства.
- Впереди – еще месяцы тяжелых сражений. В то же время Ходжес не видит ничего, чтобы могли сделать российские оккупанты, чтобы эту ситуацию переломить.