Украинцы способны оттеснить российские войска, – генсек НАТО отреагировал на освобождение Лимана

Мир восхищается контрнаступлением Вооруженных Сил Украины. Генеральный секретарь Североатлантического альянса оценил успехи украинской армии.

Йенс Столтенберг прокомментировал способность украинских военных сопротивляться российским захватчикам. По его мнению, освобождение Лимана продемонстрировало военную подготовленность ВСУ.

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Столтенберг об успехах украинских солдат

В своем интервью генсек НАТО заявил, что нашим воинам удалось вытеснить оккупантов из Лимана, что в Донецкой области благодаря своим навыкам, храбрости и современному оружию от союзников.

Мы видели, что ВСУ смогли освободить Лиман. Это показывает, что украинцы добиваются прогресса, способны оттеснить российские войска благодаря мужеству, храбрости, навыкам, но, конечно, и благодаря современному оружию, которое предоставляют Соединенные Штаты и другие союзники,

– заявил Столтенберг.

По его словам, страны Альянса будут продолжать поддерживать Украину экономически, политически, а также военным оборудованием. Он уверен, что впоследствии Киеву удастся вернуть под контроль территории.

Генсек НАТО о ядерных угрозах Путина

Ранее Столтенберг прокомментировал ядерный шантаж Кремля и попытки Путиным аннексировать украинские области. Он подчеркнул, что выиграть ядерную войну невозможно и незаконное присоединение регионов нашего государства к России "не меняет сути".

Он подчеркнул, что Украина – это жертва, а не агрессор и имеет право вернуть оккупированные территории. Страны цивилизованного мира не должны беспокоиться об "эскалации конфликта", снабжая нас оружием.

Обратите внимание – брифинг генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга: смотрите видео