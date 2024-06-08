Столтенберг отказывается от планов создания фонда на 100 миллиардов долларов для Украины, – СМИ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменяет планы по созданию пятилетнего фонда военной помощи Украине. Все из-за того, что он столкнулся с отказом со стороны членов Альянса.

Как сообщают журналисты Bloomberg со ссылкой на собственные источники, сейчас Столтенберг просит страны сохранить свои текущие взносы.

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Новый план помощи от НАТО

Согласно новому предложению, союзники обязуются тратить не менее 43 миллиардов долларов в год на помощь Украине. Это соответствовало бы среднему годовому взносу с момента вторжения России в 2022 году.

Это предложение могут поддержать министры обороны НАТО во время встречи в Брюсселе на следующей неделе.

НАТО определят цели пожертвований каждой страны на основе процента от их валового внутреннего продукта, а затем, вероятно, будет публиковать общие показатели в ежегодном отчете,

– говорится в материале.

Целью является обеспечение большей прозрачности относительно того, что союзники дают Украине, одновременно мягко оказывая давление на тех членов Альянса, которые не выполняют своих обязательств. Журналисты отмечают, что на США будет приходиться примерно половина помощи, а остальное обеспечит 31 член альянса.

НАТО надеется, что этот план обеспечит Киеву больше предсказуемости относительно уровня поддержки в ближайшие годы. По словам источников, союзники были поражены после того, как Конгресс США месяцами ждал одобрения нового раунда помощи, а также обеспокоены тем, что возможное переизбрание Дональда Трампа в ноябре будет означать для финансирования Украины.

Сейчас мы уже тратили примерно 40 миллиардов в год, но я прошу союзников сделать это на следующие годы. Мы должны поддерживать по крайней мере этот уровень поддержки ежегодно, сколько необходимо,

– сказал Столтенберг после встречи министров иностранных дел НАТО в Праге.

По словам источников, это предложение пользуется широкой поддержкой почти всех союзников, хотя позиция Венгрии остается наиболее сложным вопросом.

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