Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции по итогам встречи с украинским министром в Брюсселе.

Важно У НАТО нет консенсуса для полноправного членства Украины, – Столтенберг

Так, Дмитрий Кулеба должен прибыть в столицу Латвии Ригу.

Я ожидаю приветствовать Вас в Риге для участия во встрече министров иностранных дел в следующем месяце,

– отметил генсек НАТО.

Заметим, что в НАТО фиксируют большое скопление российских войск возле границы с Украиной. Партнеры оценивают это как возможность реализовать потенциальные агрессивные действия. В то же время в НАТО уверяют, что готовы к любому сценарию в Украине.

Обратите внимание! Еще в апреле Владимир Зеленский во время разговора со Столтенбергом заявил, что вступление в НАТО – единственный путь к завершению войны на Донбассе.

Что известно об угрозе российского вторжения? Западные партнеры предупредили Министерство обороны Украины о Западные партнеры предупредили Министерство обороны Украины о серьезной угрозе российского вторжения . Они утверждают, что сейчас ситуация более угрожающая, чем была весной 2021 года, когда Кремль стягивал свои войска к нашей границе. По данным партнеров, Россия может осуществить наступление уже этой зимой.

Путь Украины в НАТО: главное