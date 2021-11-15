Про це Столтенберг сказав на пресконференції за підсумками зустрічі з українським міністром у Брюсселі.

Важливо У НАТО немає консенсусу для повноправного членства України, – Столтенберг

Так, Дмитро Кулеба повинен прибути у столицю Латвії Ригу.

Я очікую вітати вас у Ризі для участі у зустрічі міністрів закордонних справ наступного місяця,

– зазначив генсек НАТО.

Зауважимо, що у НАТО фіксують велике скупчення російських військ біля кордону з Україною. Партнери оцінюють це як можливість реалізувати потенційні агресивні дії. Водночас у НАТО запевняють, що готові до будь-якого сценарію в Україні.

Зверніть увагу! Ще у квітні Володимир Зеленський під час розмови зі Столтенбергом заявив, що вступ до НАТО – єдиний шлях до завершення війни на Донбасі.

Що відомо про загрозу російського вторгнення? Західні партнери попередили Міністерство оборони України про Західні партнери попередили Міністерство оборони України про серйозну загрозу російського вторгнення. Вони стверджують, що зараз ситуація загрозливіша, аніж була весною 2021 року, коли Кремль стягував свої війська до нашого кордону. За даним партнерів, Росія може здійснити наступ вже цієї зими.

Шлях України до НАТО: головне