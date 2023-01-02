НАТО должно увеличить производство оружия в 2023 году ради Украины, – Столтенберг

Потребности Украины в противостоянии российской агрессии увеличиваются. Неизвестно, сколько будет продолжаться война.

Об этом 1 января сказал генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг.

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"Например, для артиллерии нам нужно огромное количество боеприпасов, нам нужны запчасти. Нам нужно наращивать производство и именно это делают союзники", – рассказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что также необходимо техническое обслуживание систем вооружений, которые уже предоставили Украине. По его словам, это так же важно, как и поставки дополнительного оружия.

К чему призвал Столтенберг

По мнению генсека НАТО, для мира в Европе нужна победа Украины. Следовательно, он призвал партнеров продолжать предоставлять оружие в долгосрочной перспективе.

Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели – установление контроля над Украиной, – отметил Столтенберг.

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