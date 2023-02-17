Путин хочет другую Европу, поэтому нужно готовиться к длительному противостоянию, – Столтенберг

НАТО должно готовиться к многолетнему противостоянию с Россией. Война в Украине показала подлинные желания действующей московской власти.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью. По его словам, Европа погрузилась в самый опасный кризис со времен Второй мировой войны.

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Путин хочет видеть Европу такой, какую он сможет контролировать

По мнению Йенса Столтенберга, НАТО должно быть готово, что противостояние с Россией будет продолжаться годами. Война страны-агрессоры против Украины спровоцировала в Европе наибольший кризис в этом веке, а также подтолкнула НАТО к наибольшей перестройке в оборонной сфере со времен распада Советского Союза.

Генсек добавил, что не готов давать точный прогноз продолжительности противостояния. НАТО всегда способствует улучшению отношений, однако с действующими властями России это невозможно.

Президент Путин хочет другую Европу, хочет Европу, где он может контролировать соседей, где он может решать, что могут делать страны,

– объяснил Столтенберг.

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