Путин хочет другую Европу, поэтому нужно готовиться к длительному противостоянию, – Столтенберг
Источник:The Economic Times
НАТО должно готовиться к многолетнему противостоянию с Россией. Война в Украине показала подлинные желания действующей московской власти.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью. По его словам, Европа погрузилась в самый опасный кризис со времен Второй мировой войны.
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Путин хочет видеть Европу такой, какую он сможет контролировать
По мнению Йенса Столтенберга, НАТО должно быть готово, что противостояние с Россией будет продолжаться годами. Война страны-агрессоры против Украины спровоцировала в Европе наибольший кризис в этом веке, а также подтолкнула НАТО к наибольшей перестройке в оборонной сфере со времен распада Советского Союза.
Генсек добавил, что не готов давать точный прогноз продолжительности противостояния. НАТО всегда способствует улучшению отношений, однако с действующими властями России это невозможно.
Президент Путин хочет другую Европу, хочет Европу, где он может контролировать соседей, где он может решать, что могут делать страны,
– объяснил Столтенберг.
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Столтенберг о приоритетах НАТО
- Генсек Альянса Йенс Столтенберг уверяет, что позиция НАТО по отношению к Украине не изменилось. Однако вступление украинского государства в Североатлантический альянс пока не в приоритете.
- Сейчас главное – победить агрессора. Хотя, безусловно, по поводу вступления государства в НАТО в будущем у Столтенберга нет сомнений.
- Именно поэтому союзники сосредоточились на том, чтобы Украина получила оружие, боеприпасы и другие поставки военной помощи, нуждающиеся в вытеснении захватчиков.