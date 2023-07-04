Стоит отметить, что полномочия Йенса Столтенберга продлили уже не в первый раз. Он работает в должности Генерального секретаря Североатлантического альянса с 2014 года.
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Что известно о продлении полномочий генсека НАТО
Удостоен решением союзников по НАТО продлить мой срок в должности Генерального секретаря до 1 октября 2024 года,
– заявил Столтенберг.
Чиновник также добавил, что трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивала свободу и безопасность на протяжении почти 75 лет, и в более опасном мире Альянс важнее, чем когда-либо.
Кстати, зимой 2023 года сам Йенс Столтенберг заявлял, что он не будет продолжать свой мандат в должности генсека НАТО. Тогда 64-летний чиновник уверял, что он идет осенью 2023 года. Ведь его срок в должности истекал в конце сентября 2023 года.
Глава МИД Украины поздравил Столтенберга
В МИД заявили, что глава министерства Дмитрий Кулеба поздравил Йенса Столтенберга с продлением его срока в качестве Генерального секретаря НАТО.
Трудные времена нуждаются в сильных лидерах. Йенс Столтенберг продемонстрировал именно такое лидерство,
– заявил Кулеба.
Позиция Столтенберга относительно Украины: последние заявления
- Буквально 28 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов защищать своих от Беларуси и России. Что касается событий, связанных с восстанием ЧВК "Вагнера", то генсек НАТО сказал, что это "внутренние дела России".
- Относительно контрнаступления ВСУ он заявил, что украинское командование принимает правильные решения Более того, благодаря этим решениям ВСУ прорывают оборону врага.
- Также Йенс Столтенберг заявлял, что Альянс в Вильнюсе примет пакет долгосрочной помощи Украине. О чем говорится – читайте по ссылке.