Стоит отметить, что полномочия Йенса Столтенберга продлили уже не в первый раз. Он работает в должности Генерального секретаря Североатлантического альянса с 2014 года.

Смотрите также Столтенберг остается: в Reuters убеждены, что члены НАТО продолжат его мандат

Что известно о продлении полномочий генсека НАТО

Удостоен решением союзников по НАТО продлить мой срок в должности Генерального секретаря до 1 октября 2024 года,

– заявил Столтенберг.

Чиновник также добавил, что трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивала свободу и безопасность на протяжении почти 75 лет, и в более опасном мире Альянс важнее, чем когда-либо.

Кстати, зимой 2023 года сам Йенс Столтенберг заявлял, что он не будет продолжать свой мандат в должности генсека НАТО. Тогда 64-летний чиновник уверял, что он идет осенью 2023 года. Ведь его срок в должности истекал в конце сентября 2023 года.

Глава МИД Украины поздравил Столтенберга

В МИД заявили, что глава министерства Дмитрий Кулеба поздравил Йенса Столтенберга с продлением его срока в качестве Генерального секретаря НАТО.

Трудные времена нуждаются в сильных лидерах. Йенс Столтенберг продемонстрировал именно такое лидерство,

– заявил Кулеба.

Обратите внимание! Йенс Столтенберг – норвежский политик. Он был премьер-министром Норвегии в 2000 – 2001 и 2005 – 2013 годах. Генсеком НАТО избран в 2014 году. С 1 октября 2014 года вступил в должность. Полномочия Йенса Столтенберга продолжали несколько раз: 12 декабря 2017 – на 2 года – до 30 сентября 2020 года;

в марте 2019 года – до 30 сентября 2022 года;

в марте 2022 года (из-за полномасштабного вторжения России в Украину) – до 30 сентября 2023 года.

Позиция Столтенберга относительно Украины: последние заявления

