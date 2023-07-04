Варто зазначити, що повноваження Єнса Столтенберга продовжили вже не вперше. Він працює на посаді Генерального секретаря Північноатлантичного альянсу з 2014 року.

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Що відомо про продовження повноважень генсека НАТО

Удостоєний рішенням союзників по НАТО продовжити мій термін на посаді Генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року,

– заявив Столтенберг.

Посадовець також додав, що трансатлантичний зв'язок між Європою та Північною Америкою забезпечував свободу та безпеку протягом майже 75 років, і в більш небезпечному світі Альянс є важливішим, ніж будь-коли.

До речі, взимку 2023 року сам Єнс Столтенберг заявляв, що він не продовжуватиме свій мандат на посаді генсека НАТО. Тоді 64-річний посадовець запевняв, що він йде восени 2023 року. Адже його термін на посаді завершувався наприкінці вересня 2023 року.

Глава МЗС України привітав Столтенберга

У МЗС заявили, що очільник міністерства Дмитро Кулеба привітав Єнса Столтенберга із продовженням його терміну як Генерального секретаря НАТО.

Важкі часи потребують сильних лідерів. Єнс Столтенберг продемонстрував саме таке лідерство,

– заявив Кулеба.

Зверніть увагу! Єнс Столтенберг є норвезьким політиком. Він був прем'єр-міністром Норвегії у 2000 – 2001 та 2005 – 2013 роках. Генсеком НАТО обраний у 2014 році. З 1 жовтня 2014 року вступив на посаду. Повноваження Єнса Столтенберга продовжували декілька разів: 12 грудня 2017 року – на 2 роки – до 30 вересня 2020 року;

у березні 2019 року – до 30 вересня 2022 року;

у березні 2022 року (через повномасштабне вторгнення Росії в Україну) – до 30 вересня 2023 року.

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