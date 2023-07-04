Варто зазначити, що повноваження Єнса Столтенберга продовжили вже не вперше. Він працює на посаді Генерального секретаря Північноатлантичного альянсу з 2014 року.
Дивіться також Столтенберг лишається: у Reuters переконані, що члени НАТО продовжать його мандат
Що відомо про продовження повноважень генсека НАТО
Удостоєний рішенням союзників по НАТО продовжити мій термін на посаді Генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року,
– заявив Столтенберг.
Посадовець також додав, що трансатлантичний зв'язок між Європою та Північною Америкою забезпечував свободу та безпеку протягом майже 75 років, і в більш небезпечному світі Альянс є важливішим, ніж будь-коли.
До речі, взимку 2023 року сам Єнс Столтенберг заявляв, що він не продовжуватиме свій мандат на посаді генсека НАТО. Тоді 64-річний посадовець запевняв, що він йде восени 2023 року. Адже його термін на посаді завершувався наприкінці вересня 2023 року.
Глава МЗС України привітав Столтенберга
У МЗС заявили, що очільник міністерства Дмитро Кулеба привітав Єнса Столтенберга із продовженням його терміну як Генерального секретаря НАТО.
Важкі часи потребують сильних лідерів. Єнс Столтенберг продемонстрував саме таке лідерство,
– заявив Кулеба.
Позиція Столтенберга щодо України: останні заяви
- Буквально 28 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готовий захищати своїх від Білорусі та Росії. Щодо подій, пов'язаних з повстанням ПВК "Вагнера", то генсек НАТО сказав, що це "внутрішні справи Росії".
- Щодо контрнаступу ЗСУ він заявив, що українське командування ухвалює правильні рішення. Ба більше, завдяки цим рішенням, ЗСУ проривають оборону ворога.
- Також Єнс Столтенберг заявляв, що Альянс у Вільнюсі ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні. Про що мовиться – читайте за посиланням.