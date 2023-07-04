Столтенберг сообщил о "очень хорошем" разговоре с Зеленским перед саммитом НАТО
4 июля 2023, 18:51Читати новину українською
Источник:Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне саммита в Вильнюсе сообщил, что у него был хороший разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом Столтенберг рассказал у себя в твиттере. 24 Канал. Заметим, что сегодня его полномочия генерального секретаря НАТО были продлены еще на год.
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Очень хороший разговор с президентом Зеленским о последних событиях в Украине и нашей подготовке к саммиту НАТО,
– отметил Столтенберг.
Он подчеркнул, что в Вильнюсе члены Альянса примут решение об усилении поддержки на долгосрочную перспективу, обновлении политических связей и приближении Украины к НАТО.Справка. Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Накануне президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас даже если страна присоединится к Альянсу после войны.