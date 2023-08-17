Решать Украине: Столтенберг отреагировал на скандальное заявление о "территориальных уступках"

Украина сама должна решить, когда будут созданы условия для участия в переговорах после российского вторжения. В НАТО уверяют в поддержке Украины.

Соответствующее заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг после комментариев руководителя аппарата генерального секретаря Альянса относительно территориальных уступок со стороны Украины.

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Столтенберг заверил Украину в поддержке со стороны НАТО

Столтенберг подчеркнул, что именно Украина решает, когда придет время для мирных переговоров. По его словам, позиция Украины имеет ключевое значение в принятии тех или иных решений.

Именно украинцы, и только украинцы, могут решить, когда наступят условия для переговоров, и кто может решить за столом переговоров, что является приемлемым решением,

– сказал Столтенберг.

Генсек НАТО в который раз напомнил, что роль Альянса заключается в поддержке Украины. Ему пришлось оправдываться за слова руководителя аппарата генсека НАТО Стиана Йенссена, который сказал, что Украина может отдать территорию России в рамках соглашения по прекращению войны.

Впоследствии Йенссен заявил, что сожалеет о своих высказываниях, и сказал, что не должен был так говорить.

Столтенберг заверил, что НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит в войне.

"Его (Йенссена – 24 Канал) послания, и это мое главное сообщение, которое является главным посланием НАТО, заключается в том, что политика НАТО неизменна – мы будем поддерживать Украину, пока она не победит в войне", – резюмировал он.

Что известно о заявлении представителя НАТО