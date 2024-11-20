Украина могла ударить Storm Shadow по объекту Путина на Курщине, – Defence Express

Накануне Украина получила разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь России. В частности, на Курщине ракетами Storm Shadow могли поразить объект, где находились северокорейские генералы.

Такое мнение высказал 24 Каналу главный редактор Defence Express Олег Катков. Также на территории объекта мог быть подземный командный пункт.

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Какой объект могли поразить на Курщине

В России заявили об атаке Storm Shadow по их территории. В частности, в сети появилось видео из Курской области в котором можно услышать около 15 взрывов.

Атака на Курскую область: смотрите видео

На видео также видно, что его сняли рядом с историческим зданием имения Барятинских, который сейчас является санаторием, что находится в распоряжении Управления делами президента России.

В то же время объект, который поражается, в его восточной части и фигурирует информация, что там военный объект типа "узел связи".

С большой вероятностью речь идет не об обычном объекте связи, а о углубленном командном пункте. Близость санатория может свидетельствовать о том, что этим объектом пользовалось командование группировкой российских войск в Курской области.

Имение Барятинских / Скриншот с Google Earth

Кроме того, учитывая присутствие военных из КНДР в этом регионе, можно предположить, что там могли находиться и северокорейские генералы.

В то же время по информации российских СМИ, сейчас территория вокруг объекта охвачена. На месте удара работают специалисты, которые должны установить тип использованных ракет. Заметим, что в Минобороны России официально эту информацию не комментировали.