Ждем "хлопков" на Крымском мосту: Свитан рассказал, как британские ракеты помогут ВСУ

Великобритания передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow. Они способны поражать цели в радиусе 250 километров.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Уже существует неофициальная информация, что украинские военные могли использовать ракеты Storm Shadow по военным целям в Луганске. Однако официально никто не подтверждал, что это было именно это оружие.

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Как Украине помогут эти крылатые ракеты

Как отметил Свитан, с появлением таких ракет Украина вполне может обстреливать военные объекты российских оккупантов в Крыму. Они теоретически должны достигать до Крымского моста, через который россияне перевозят военную технику.

Ракета стоит около 1 миллиона долларов. Нам нужно очистить Крым от военных объектов. Хотя бы вывести их из строя. Там около 150 стационарных объектов. Хотя бы 3 ракеты на каждый. Это – 450 ракет. Это вполне рабочие цифры для финансирования от наших партнеров,

– отметил Свитан.

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Недавно и президент Франции Эммануэль Макрон намекнул, что Франция изучает возможность передачи ракет Scalp, являющихся аналогом Storm Shadow. Там также возможны разные варианты с дальностью поражения. Свитан предполагает – если Украине передадут Scalp на 500 километров, то его можно будет увеличить и до 1000 километров.

Думаю, если передадут, то мы сможем с помощью нашей изобретательности сделать из них и на 1000 километров. Нужно всего добавить больше керосина, а также уменьшить боевую часть,

– предположил Свитан.

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