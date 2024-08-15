Лондон разрешил Киеву использовать свое оружие на Курщине, но выдвинул условие

Великобритания была одной из тех стран, которая первой разрешила Украине использовать свое оружие по территории России. Теперь же стало известно, что Лондон дал Киеву "зеленый свет" на применение своего вооружения в Курской области, однако есть одно "но".

В минобороны Британии в очередной раз подтвердили, что Украина может бить британским оружием по территории России, в частности использовать его для операций внутри страны-агрессора.

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Есть "вето" на один из видов оружия

В ведомстве отметили, что переданное вооружение должно использоваться в соответствии с международным правом.

В то же время до сих пор действуют ограничения на применение дальнобойного оружия. Речь идет прежде всего о ракетах Storm Shadow.

В Лондоне не давали добро на удары этими снарядами по России из-за страха эскалации.

Однако эти ракеты пригодились бы для ВСУ во время Курской операции. По словам аналитика из Международного института стратегических исследований Брига Бен Берри, Storm Shadow разработан для того, чтобы проникать в бункеры. Целями этих ракет могут быть командно-контрольные узлы, аэродромные установки, защищенные укрытия для самолетов, бункеры для боеприпасов, в частности для планирующих бомб, радары и объекты ПВО.

Напомним, что ранее Германия заявила, что не против использования Leopard 2 в Курской области.