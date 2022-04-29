Страх и паранойя: перед парадом 9 мая полиция в Москве ищет украинцев, живущих возле Кремля
Источник:Медиазона
В России готовятся к параду на 9 мая. Однако страх перед украинцами в Кремле столь велик, что они их ищут в центре Москвы.
Накануне парада российская полиция решила совершить обход домов по улице Тверской, расположенной в центре Москвы. Только на этот раз они еще и искали украинцев, живущих в этих домах.
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"Список вопросов прекрасен: живут ли в квартире граждане Украины, или кто-то хранит оружие, или кто-то интересовался арендой и так далее – якобы накануне "праздника" они должны внезапно знать, кто в какой квартире живет", – рассказала одна из жительниц дома, куда наведались полицейские.
На ее замечание о том, что такие данные полиция должна иметь в своих базах, ей возразили.
Еще один мужчина из этого дома тоже подтвердил, знает ли он украинцев, которые здесь могут проживать.
Стоит отметить, что поквартирный обход накануне 9 мая проходит ежегодно, однако граждане Украины полицию не интересовали.
Парад на 9 мая в Москве
- Каждый год в Москве на 9 мая устраивали торжественный парад по случаю победы над нацизмом. Но если во всем мире чтят жертв Второй мировой войны (при этом делают это 8 мая), то в России устраивают по этому поводу шабаш "победобесия", убеждая себя и весь мир, что только россияне победили. Однако в 2022 году с его проведением могут возникнуть проблемы.
- Российский диктатор Владимир Путин стремится к этой дате одержать хоть какую-то "победу" в войне против Украины. Но его армия терпит неудачу. Поэтому хвастаться нечем. Зато начинается паника.
- Кроме того Россия потеряла в Украине значительное количество техники, а также живой силы.
- Также захватчики отменили парад на 9 мая, который они планировали провести на оккупированных территориях.
- Не будет парадов на 9 мая и в Израиле и Казахстане, что вызвало большую истерию в Москве.
- Украинцы уже тролят Путина, заявляя, что они проведут свой парад в Москве 9 мая.