Путин уже никому не доверяет: какие действия свидетельствуют об этом

Российский диктатор Владимир Путин сейчас ведет себя как Иосиф Сталин после окончания Второй мировой войны. Он очень осторожен и никому не доверяет, разве что ближайшему окружению.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист Ренат Давлетгильдеев, заметив, что говорится о его дочерях и друзьях. Именно этим людям отходят все крупные бизнесы в России.

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Что разоблачает недоверие Путина

По словам журналиста, в последнее время все внутриполитические новости страны-агрессора касаются исключительно семьи Путина и его друзей Ковальчуков. Даже интернет-магазин Wildberries, за который боролся Рамзан Кадыров, сейчас отходит Ковальчукам.

Все, а именно крупный бизнес, должны контролировать или его (Путина – 24 Канал) дочери, или его близкие друзья. Это послевоенный Сталин. Есть хороший момент – после окончания войны в 1945 году до его смерти осталось 8 лет,

– подчеркнул он.

Кстати, журналист-расследователь издания "Bellingcat" Христо Грозев высказал мнение о том, что именно Ковальчуки сейчас давят на российского диктатора, чтобы прекратить войну. Ведь бизнесменам она невыгодна экономически, в частности из-за санкций.