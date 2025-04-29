Про це 24 Каналу розповів журналіст Ренат Давлетгільдєєв, зауваживши, що мовиться про його доньок та друзів. Саме цим людям відходять усі великі бізнеси в Росії.

Дивіться також "Беруть території в кредит": для чого Росія вигадала фейк про "повне звільнення" Курщини

Що викриває недовіру Путіна

За словами журналіста, останнім часом усі внутрішньополітичні новини країни-агресорки стосуються виключно сім'ї Путіна та його друзів Ковальчуків. Навіть інтернет-магазин Wildberries, за який боровся Рамзан Кадиров, зараз відходить Ковальчукам.

Усе, а саме великий бізнес, мають контролювати або його (Путіна – 24 Канал) доньки, або його близькі друзі. Це післявоєнний Сталін. Є хороший момент – після закінчення війни у 1945 році до його смерті залишилось 8 років,

– наголосив він.

До речі, журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозєв висловив думку про те, що саме Ковальчуки зараз тиснуть на російського диктатора, щоб припинити війну. Адже бізнесменам вона невигідна економічно, зокрема через санкції.