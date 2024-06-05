У него сама одежда является бронежилетом, – экс-агент КГБ о страхе Путина за свою жизнь

Российский диктатор Владимир Путин очень боится за свою жизнь. Его охраняет огромное количество людей. Кроме того, так называемый глава Кремля носит специальную одежду.

Это 24 Каналу отметил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, Путин носит одежду из специальной ткани – кевлара.

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"У него сама одежда является бронежилетом. Кажется, что это обычный костюм, как у всех остальных. На самом деле это пальто и костюм, которые сделаны из кевлара. Даже рубашка у него сделана из кевлара. То есть это специальная ткань, которая уже имеет свойства легкого бронежилета. Вполне вероятно, что он что-то такое одевает", – предположил он.

Охранники Путина становятся политиками

Сергей Жирнов отметил, что у Путина огромный аппарат охраны. Федеральная служба охраны насчитывает 40 тысяч человек, служба охраны президента – 5 тысяч. Диктатор боится даже своих людей, поэтому часто делает их политиками.

Его охраняет огромное количество людей. Он своих людей боится, поэтому продвигает их, чтобы они ему служили. Чуть ли не 10 бывших охранников Путина были продвинуты в политику. Последний – это Дюмин,

– подчеркнул экс-агент КГБ.

Заметим, что Путин назначил своего бывшего охранника Алексея Дюмина личным советником.

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