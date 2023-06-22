У Путина накапливается страх, – Подоляк объяснил, почему диктатор чаще появляется на публике

Российский диктатор Владимир Путин все чаще стал появляться в публичном пространстве. Бункерный дед понимает, что все идет не по его плану, и пытается компенсировать собственные страхи разными бессмысленными заявлениями.

Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, у российских элит есть много вопросов Путину.

Смотрите также Путин идет на Запад или Выжженная земля: рашисты хотят разрушить все в еще оккупированных городах

"Подсознательно он понимает, что к нему много вопросов, в "элитах" начинается какое-то бурление. У него накапливается страх. Чтобы компенсировать это, он говорит, что все "под контролем", они уже "уничтожили 250 танков", из двух установок Patriot "уничтожили пять" и так далее. Чем дальше до финала войны, тем более "ущербными" будут выступления Путина, становясь качественным материалом для диссертаций психиатров", – считает он.

Чиновник подчеркнул, что Путина уже не считают "царем" даже в самой России. ВСУ нужно время, чтобы окончательно сломить авторитет диктатора среди российских элит.

Никакого компромисса с Путиным

Михаил Подоляк подчеркнул, что существует только один путь окончания войны – освобождение всех временно оккупированных территорий Украины. Он призвал лидеров стран-партнеров не разговаривать с Россией, которая не оперирует объективной информацией.

Я хочу, чтобы западные элиты, в частности разведсообщества, не допускали ошибок, которые были накануне большой войны. Надо понимать: с Путиным нет ни одного компромиссного или переговорного сценария, кроме освобождения территорий вооруженным путем,

– заметил чиновник.

Советник главы ОПУ отметил, что чтобы не было новых террористических актов со стороны России, ВСУ нужно как можно больше оружия.

"Чтобы не было эскалации террористического типа, на которую все больше идет Россия, зависит от темпа, скорости и объема оружия. Чем быстрее Украина будет освобождать свои территории, тем меньше шансов у России совершать те или иные террористические действия, включая территорию ЕС", – сказал Подоляк.

Подоляк о страхе Путина: смотрите видео

Маразматические заявления Путина: последние новости