В странах Балтии проходят большие военные учения НАТО

В регионе Балтийского моря 6 июня начались крупные военные учения НАТО и США. В маневрах Baltops принимают участие примерно 4 тысячи военных из 18 стран мира.
Эти военные учения – регулярные, они проходят в балтийском регионе с 1972 года. В этом году продлятся с 6 по 18 июня.
Ранее Стартовали учения НАТО Defender Europe 21 с участием 26 государств
Мы празднуем 50-летие учений Baltops, которые образуют основу нашей способности к сотрудничеству,
– заявил командующий маневрами Джин Блэк.
В маневрах Baltops участвуют:
- примерно 4 тысячи военнослужащих из 18 стран,
- 40 военных кораблей,
- 60 самолетов.
По данным Центра информации ВМС Германии в Киле, кроме 16 стран НАТО, в них вовлечены подразделения из Швеции и Финляндии.
Детали военных учений
- Маневры начались у берегов Дании, впоследствии учения будут переноситься дальше на восток.
- В этом году в программу впервые внесли отработку оборонительных тактик против кибератак. У побережья Литвы планируют провести десантную операцию.