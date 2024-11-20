Гудит, как турбина самолета: что за странный звук слышат жители левобережья Киева

Жители левобережной части Киева могут слышать странный звук. Стало известно, с каким он связан и какая у него причина.

Звук, который слышат киевляне связан с работой тепловой электростанции. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на КГГА.

Смотрите также Россияне продвинулись в Курской области, а ВСУ – на Харьковщине: обзор боевых действий и карты ISW

Что это такое

Утром 20 ноября 2024 года киевляне начали жаловаться на звук, раздававшийся над городом. Некоторые интерпретировали его, как "писк", однако большинство восприняло, как "гул", похожий на звук турбины самолета. Его слышно в районе Лесного массива и Дарницкой площади.

Известно, что этот звук возник ночью.

В КГГА объяснили, что это такое. Там отметили, что этот звук связан с работой большого теплоисточника на правом берегу.

Это неотъемлемая часть производственного процесса, поскольку речь идет о большом по масштабам оборудования,

– говорится в сообщении.

Важно! Этот звук не несет никакой опасности или рисков.

Там объяснили, что деталей не раскрывают из соображений безопасности.