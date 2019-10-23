Странный архаизм: Кабмин хочет изменить порядок вступления в силу законов

Кабмин предложил Верховной Раде законопроект, который предусматривает, чтобы постановления и законы вступали в силу после их публикации на официальных сайтах, а не на страницах печатных газет. Сейчас законы вступают в силу после их публикации в газетах "Голос Украины" или "Урядовый Курьер".

Нынешнюю ситуацию министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет назвал "странным архаизмом". Зато публикации постановления на официальных сайтах, а не в газете, соответствуют 21 веку, подчеркнул он в фейсбуке.

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Он так же рассказал, как в Кабмине возникла такая инициатива – все из-за банальных проблем в типографии официальных изданий, которые привели к задержке вступления в силу одного из законов. Так, интересная ситуация возникла несколько недель назад, когда Рада приняла законопроект, который очень ожидали в Кабмине.

У нас под него уже был предусмотрен целый комплекс мероприятий. Впрочем на следующий день после того, как закон должен был быть опубликован в газете, выяснилось, что этого не произошло. Почему? Работники типографии сказали, что текст не поместился, поэтому его публикацию перенесли,

– рассказал Дубилет.

По его словам, этот случай скорее всего был обычным недоразумением, но в общем случаи с затягиванием вступления в силу законов из-за задержки публикации в Украине случались неоднократно.

"Когда Верховная Рада примет этот закон, будем обсуждать с обществом дальнейшую судьбу обоих этих изданий", – резюмировал министр.