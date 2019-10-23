Дивний архаїзм: Кабмін хоче змінити порядок набуття чинності законів

Кабмін запропонував Верховній Раді законопроєкт, який передбачає, щоб постанови та закони набували чинності після їх публікації на офіційних сайтах, а не на шпальтах друкованих газет. Нині закони набувають чинності після їх публікації в газетах "Голос України" або "Урядовий Кур'єр".

Нинішню ситуацію міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет назвав "дивним архаїзмом". Натомість публікації постанов на офіційних сайтах, а не в газеті, відповідають 21 століттю, підкреслив він у фейсбуці.

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Він тако ж розповів, як у Кабміні виникла така ініціатива – все через банальні проблеми у типографії офіційних видань, які призвели до затримки набуття чинності одного з законів. Так, цікава ситуація виникла кілька тижнів тому, коли Рада ухвалила законопроєкт, який дуже очікували в Кабміні.

У нас під нього вже було передбачено цілий комплекс заходів. Втім наступного дня після того, як закон мав бути опублікований в газеті, з'ясувалося, що цього не відбулося. Чому? Працівники типографії сказали, що текст не помістився, тому його публікацію перенесли,

– розповів Дубілет.

За його словами, цей випадок найімовірніше був звичайним непорозумінням, але загалом випадки за затягуванням набуття чинності законів через затримку публікації в Україні траплялися неодноразово.

"Коли Верховна Рада ухвалить цей закон, будемо обговорювати з суспільством подальшу долю обох цих видань", – резюмував міністр.