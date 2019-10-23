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      Дивний архаїзм: Кабмін хоче змінити порядок набуття чинності законів

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      Дубілет хоче, щоб ухвалені закони і постанови не публікували в офіційних газетах
      Дубілет хоче, щоб ухвалені закони і постанови не публікували в офіційних газетах / epravda.com.ua

      Кабмін запропонував Верховній Раді законопроєкт, який передбачає, щоб постанови та закони набували чинності після їх публікації на офіційних сайтах, а не на шпальтах друкованих газет. Нині закони набувають чинності після їх публікації в газетах "Голос України" або "Урядовий Кур'єр".

      Нинішню ситуацію міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет назвав "дивним архаїзмом". Натомість публікації постанов на офіційних сайтах, а не в газеті, відповідають 21 століттю, підкреслив він у фейсбуці.

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      Він тако ж розповів, як у Кабміні виникла така ініціатива – все через банальні проблеми у типографії офіційних видань, які призвели до затримки набуття чинності одного з законів. Так, цікава ситуація виникла кілька тижнів тому, коли Рада ухвалила законопроєкт, який дуже очікували в Кабміні.

      У нас під нього вже було передбачено цілий комплекс заходів. Втім наступного дня після того, як закон мав бути опублікований в газеті, з'ясувалося, що цього не відбулося. Чому? Працівники типографії сказали, що текст не помістився, тому його публікацію перенесли,
      – розповів Дубілет.

      За його словами, цей випадок найімовірніше був звичайним непорозумінням, але загалом випадки за затягуванням набуття чинності законів через затримку публікації в Україні траплялися неодноразово.

      "Коли Верховна Рада ухвалить цей закон, будемо обговорювати з суспільством подальшу долю обох цих видань", – резюмував міністр.

      ініціативи уряду щодо діджиталізації:
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Дмитро Дубілет Верховна Рада Законодавство
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